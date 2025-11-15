رئیس سازمان آتش نشانی بوکان گفت:به دنبال اعلام وقوع حادثه در ساختمان در حال احداث در خیابان شهید بهراموند بلافاصله یک تیم از آتش نشانان ایستگاه ۱ و نیز ستاد فرماندهی این سازمان به محل اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی،به گفته رسول معروفی رئیس سازمان آتش نشانی بوکان صبح امروز بدنبال اعلام وقوع حادثه در ساختمان در حال احداث در خیابان شهید بهراموند بلافاصله یک تیم از آتش نشانان ایستگاه ۱ و نیز ستاد فرماندهی این سازمان به محل اعزام شدند.

معروفی در ادامه افزود: این حادثه مربوط به سقوط دیوار در حال احداث بلوکی بر روی کارگران بوده که متأسفانه باعث مصدومیت چهار نفر از آنان و اعزام مصدومان توسط فوریت‌های پزشکی به بیمارستان گردید.