مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خوزستان گفت: پس از رسیدگی به پرونده تقلب در فروش کولر در اهواز، فروشنده به پرداخت جریمه نقدی محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی طیبی گفت: بازرسان سازمان صمت پس از دریافت شکایت مشتری با موضوع تقلب در فروش، گزارش تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی افزود: شعبه سوم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان اهواز به پرونده تقلب در فروش کولر به ارزش تخلف ۱۳ میلیارد و ۵۸۰ میلیون ریال رسیدگی کرد.

طیبی اظهار داشت: شعبه با بررسی مستندات موجود در پرونده و مدارک فروش و نتایج کارشناسی انجام شده، اتهام تقلب در فروش را محرز و متخلف را علاوه بر پرداخت ۱۳ میلیارد و ۵۸۰ میلیون ریال در حق شاکی به پرداخت ۵۴ میلیارد و ۲۲۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.