پخش زنده
امروز: -
برخی رسانههای معاند در حالی مدعی صدور قرار منع تعقیب برای ماموران پلیس حاضر در حادثه فوت کودک ایرانشهری شدهاند که رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان این موضوع را تکذیب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شامگاه سهشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۳، در تعقیب و گریز پلیس یک کودک پنج ساله فوت کرد که بلافاصله در رابطه با این موضوع در دادسرای انتظامی سیستان و بلوچستان پرونده تشکیل شد که در حال رسیدگی است.
حجت الاسلام موحدیراد گفت: در پی حادثهای که در جریان عملیات تعقیب و گریز رخ داد و منجر به فوت یک کودک در شهرستان ایرانشهر شد، از همان ابتدا پرونده در دادسرای نظامی مرکز استان با جدیت و قاطعیت کامل در حال رسیدگی است.
حجتالاسلام موحدیراد افزود: سوابق مرتبط با این پرونده که پیشتر در دادسرای عمومی و انقلاب مطرح بوده، برای تکمیل تحقیقات و بهرهبرداری قضایی به دادسرای نظامی ارسال شده است. صدور قرار منع تعقیب در موضوع قتل کودک صحت ندارد.
وی در ادامه گفت: برخلاف برخی ادعاها، این پرونده مختومه نشده و هیچ رای تبرئهای در آن صادر نشده است؛ رسیدگی با قوت و در چارچوب مقررات در سازمان قضایی نیروهای مسلح ادامه دارد.
وی افزود: تمام اقدامات قانونی و قضایی برای بررسی دقیق حادثه و تعیین مسئولیتها در جریان این واقعه در حال انجام است و نتایج نهایی پس از تکمیل تحقیقات در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت.