در ایتالیا تحقیقاتی علیه گروهی موسوم به «تک تیراندازان آخر هفته» آغاز شده است که متهم به پرداخت پول به تک‌تیراندازان صرب برای هدف قرار دادن تفریحی شهروندان شهر سارایوو در جریان جنگ بوسنی و هرزگوین هستند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سارایوو به نقل از خبرگزاری ایتالیایی آنسا، این گروه از شهروندان ایتالیا مبالغ «قابل توجهی» به سربازان صرب می‌پرداختند تا با حضور در ارتفاعات سارایووی در محاصره «برای تفریح» به ساکنان پایتخت بوسنی در طول درگیری شلیک کنند.

به گزارش روزنامه‌های ایل جورنا و لا رپوبلیکا، تحقیقاتی در میلان برای شناسایی این افراد که نام گردشگران جنگ بر آنها نهاده شده است شکل گرفته است.

گفتنی است، بین سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵ بیش از ۱۱ هزار نفر از شهروندان شهر سارایوو، پایتخت بوسنی و هرزگوین به قتل رسیدند که بسیاری از آنها به طور مستقیم از سوی تک‌تیراندازان صرب مورد هدف قرار گرفتند.