معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان از تشکیل کمیته حقوقی به منظور بررسی و حل و فصل پروندههای حقوقی مهم در اداره کل راه و شهرسازی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدسروش نوروزی با اشاره به اینکه پروندههای حقوقی شهروندان را با دقت تمام پیگیری میکنند؛ گفت: در نشست بررسی مسائل و مشکلات پروندههای حقوقی که با مدیران و مسئولان اداره کل و کارشناسان اداره حقوقی برگزار شد راهکارهای حفاظت و صیانت از بیت المال و حفظ حقوق شهروندان مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در این نشست موضوع تشکیل کمیته حقوقی جهت بررسی، پیگیری و حل و فصل پروندههای مهم حقوقی اداره کل مطرح و به تصویب رسید.
نوروزی در این نشست، ضمن تأکید بر لزوم تسریع در رسیدگی به پروندههای معوق و ساماندهی فرایندهای حقوقی، تصریح کرد: مقرر شد کمیته مذکور با حضور معاونین مدیرکل، نمایندگان حوزههای املاک و حقوقی، ادارات شهرستانی و مشاوران حقوقی اداره کل تشکیل و به صورت مستمر نسبت به بررسی و ارائه راهکارهای اجرایی اقدام کند.
معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان هدف از تشکیل این کمیته را ارتقای هماهنگی در امور حقوقی، صیانت از اراضی دولتی و پیشگیری از بروز دعاوی جدید عنوان کرد و اظهار داشت: حفظ حقوق شهروندان و افزایش رضایتمندی مردم به همراه صیانت از اراضی ملی یکی از اولویتهای اصلی ماست.