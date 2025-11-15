پخش زنده
امروز: -
تیمملی فوتسال دانشآموزی دختران ایران موفق به ثبت نخستین پیروزی خود در رقابتهای فوتسال دانشآموزان جهان شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیمملی فوتسال دانشآموزی دختران ایران عصر امروز شنبه ۲۴ آبان در دومین دیدار رقابتهای قهرمانی فوتسال دانشآموزان جهان به مصاف بلژیک رفت و توانست با پیروزی یک بر صفر نخستین پیروزی خود را در برزیل جشن بگیرد.
در این دیدار که نیمه اول آن با تساوی بدون گل به پایان رسید، در نیمه دوم فشار حملات شاگردان نرگس علوانی بیشتر شد تا در نهایت شوت سرکش ستایش یوسفی منجر به گل سه امتیازی ایران شود.
تیمملی دانشآموزی دختران ایران فردا در حالی باید به مصاف ترکیه برود که این تیم بازی اول خود مقابل بلژیک را ۶ بر صفر پیروز شده و امشب نیز به مصاف برزیل۲ میزبان خواهد رفت که نتیجه این بازی تکلیف صعودکنندگان از گروه را مشخصتر خواهد کرد.