برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۲۴ آبان را میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین خبری روزنامههای افغانستان
روزنامه دولتی «انیس»:
- معاون اقتصادی ریاست الوزرا: ساخت و ساز در دوره امارت اسلامی شعار نه، بلکه عمل است.
- دیدار وزیر امور خارجه افغانستان با معاون سازمان همکاری اسلامی.
- امضای قرار داد میان وزارت حج و اوقاف و شرکتهای سعودی برای ارائه خدمات به حجاج افغان.
- ایران خواستار پرداخت خسارت جنگ از سوی آمریکا شد.
روزنامه دولتی «شریعت»:
- سناتور پاکستانی: اخراج افغانها و جنگ با همسایه مسلمان، دور از انصاف است.
- رئیس کابینه افغانستان، مسجد جامع «حسن بصری» را در محوطه ارگ افتتاح کرد.
- وزیر امور خارجه: ما در حال توسعه همکاریهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی با کشورهای منطقه هستیم.
- اسرائیل، جنوب لبنان را بمباران کرد.
وبسایت روزنامه «اطلاعات روز»:
- انفجار مین در بادغیس، جان سه کودک را گرفت.
- معاون دبیرکل سازمان ملل در گفتوگو با متقی: شرایط مناسب و انسانی برای بازگشت کنندگان فراهم شود.
- پاکستان: تجارت با افغانستان زمانی امکان پذیر است که پناهگاههای تروریستی برچیده شود.
- پاکستان: حمله تی تی پی به مجتمع قضایی در اسلام آباد از افغانستان هدایت میشد.
- وزیر خارجه ایران خواهان گسترش رایزنی برای کاهش تنش میان طالبان و پاکستان شد.
وبسایت روزنامه «هشت صبح»:
- بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی، یوسف جهانگیر قهرمان مسابقات «موی تای» شد.
- معاون دبیر کل سازمان ملل: سازمان ملل از تلاش برای تعامل با طالبان دریغ نکرده است.
- پاکستان: اسلام آباد با گروههای تروریستی مذاکره نخواهد کرد.
- سازمان حمایت از خبرنگاران: پاکستان باید بازداشت و اخراج خبرنگاران افغان را متوقف کند.
عناوین اخبار مهم خبرگزاریهای پاکستان
«هم نیوز»
- انفجار در کشمیر تحت کنترل هند ۳۸ کشته و زخمی برجای گذاشت
- رئیس جمهور پاکستان استعفای دو قاضی باسابقه دیوان عالی را پذیرفت
- اولین دادگاه قانون اساسی پاکستان تشکیل شد/ رئیس و سه قاضی سوگند یاد کردند
- دولت موقت افغانستان به دنبال جایگزین مسیر تجارت ترانزیت از پاکستان است
«دیلی جنگ»
- آمریکا مدعی پیوستن عنقریب عربستان به پیمان ابراهیم شد
- نیروهای دولت موقت سوریه بار دیگر با دروزیها وارد درگیریهای مسلحانه شدند
- ایران در سازمان ملل: به هیچ عنوان فشار در مسائل هستهای را قبول نمیکنیم
- سازمان ملل: عدم توقف قتل عام در سودان ننگی برای جامعه جهانی است
«آج نیوز»
- عربستان به دنبال خرید جنگندههای اف-۳۵ از آمریکاست
- قیمت طلا در پاکستان افزایش یافت/ هر تولا طلا با ۸۳۰۰ روپیه افزایش قیمت به ۴۴۳ هزار رسید
- افغانستان خرید و فروش داروهای پاکستانی در این کشور را ممنوع اعلام کرد
- سه عامل انفجار انتحاری در اسلام آباد بازداشت شدند
- عمان سیاست جدید ویزای کار برای اتباع پاکستان را اعلام کرد
مهمترین عناوین روزنامههای ترکیه
روزنامه حریت:
اردوغان: در برابر ظلم از حق دفاع میکنیم
جنازههای ۲۰ جانباختۀ هواپیمای سی-۱۳۰ به زادگاه هایشان انتقال داده شد
طی ۵ روز ۳ میلیون نفر برای خانههای دولتی ثبت نام کردند
روزنامه صباح:
اردوغان: در برابر ظلم از حق دفاع میکنیم
خداحافظی غم انگیز با کشته شدگان سانحۀ هوایی
اسراییل آمادۀ حمله به لبنان میشود
۱۲۰ تن کمک انسانی ترکیه برای مردم غزه
روزنامه سوزجو:
شهدای سانحه هوایی را به دو دسته شهید پروتکل و شهید مردمی تقسیم کردند/ آیا توضیحی برای اینکار وجود دارد؟
این شهدا از این پس در قلب مردم جای خواهند داشت
رییس فدراسینون فوتبال در مورد پایان دادن به بحث افشاء شرط بندی در فوتبال گفت من فقط به حرف خدا گوش میدهم
روزنامه جمهوریت:
صدها هزار نفر، کشته شدگان سانحۀ هوایی را بدرقه کردند
تنش در سوریه مجدد بالا گرفت
روزنامه ترکیه:
جنازههای کشته شدگان سانحۀ هوایی به شهرهایشان انتقال داده شدند
شهرداری استانبول از ویلاهای ساحلی باجگیری میکرده است
اردوغان: در برابر ظلم از حق دفاع میکنیم
چشمان یونان از کین و نفرت کور شده است
روزنامه ینی شفق:
خداحافظی با شهدای سانحۀ هوایی
اردوغان: در برابر ظلم از حق دفاع میکنیم
قطر در حال بررسی سامانۀ ضد موشکی ترکیه (گنبد فولادی)
روزنامه قرار:
راشد غنوشی، الهام بخش حرکتهای نوین در دنیای اسلام، در زندان به دست فراموشی سپرده شده است
ترکیه قهرمانان خود را بدرقه آخرت کرد
برای ۲۰ شرکت قیم تعیین شد
کسی باور ندارد که نرخ تورم کاهش یافته شود
روزنامه آکشام:
فرزندانمان را در قلبمان دفن کردیم
ازمیر تا سه هفتۀ دیگر هم آب ندارد
صرافی تاچ، گاوصندوق مخفی امام اوغلو
مهمترین عناوین روزنامههای روسیه
«ار-ب-کا»
⁃ رشد اقتصاد روسیه به ۰/۶ درصد کاهش یافت.
⁃ نیویورکتایمز: یک پرونده فساد، نقطه عطفی برای آینده ولادیمیر زلنسکی ایجاد کرده است
«ایزوستیا»
⁃ در آمریکا تلاش خواهند کرد تا ترامپ را نسبت به ازسرگیری آزمایشهای هستهای منصرف کنند.
⁃ فایننشالتایمز اعلام کرد که آمریکا قصد دارد گاز روسیه را تا آخرین مولکول از اتحادیه اروپا حذف کند
⁃ گروسی: روساتم نهتنها رهبر انرژی هستهای در روسیه، بلکه در کل جهان است
«کامرسانت»
⁃ دیمیتری مدودف، درگیری در اوکراین را خونینترین جنگ قرن بیستویکم نامید.
⁃ الکساندر زادورنف از احتمال کاهش ۱۰ درصدی ارزش روبل بهدلیل تحریمهای آمریکا خبر داد
«راسیسکایا گازیتا»
⁃ سفارت آذربایجان در کییف بر اثر اصابت موشک پاتریوت آسیب دید.
⁃ ۶ ساختمان مسکونی چند واحدی در نتیجه حمله پهپادی به نووروسیسک روسیه آسیب دیدند
⁃ مجارستان در ۹ ماه گذشته خرید گاز خط لولهای روسیه را ۱۸ درصد افزایش داده است.
«نیزاویسیمایا گازیتا»
⁃ رسوایی فساد در اوکراین حمایت از زلنسکی را در داخل و خارج این کشور تهدید میکند
⁃ مِرتس اعلام کرد که بسته جدید تحریمها علیه روسیه طی هفتههای آینده آماده خواهد شد
عناوین روزنامهها و خبرگزاریهای چین
شینهوا:
سخنگوی وزارت امور خارجه چین: هر نیرویی که مانع اتحاد مجدد چین شود محکوم به شکست است
رشد اقتصادی چین در ماه اکتبر به حرکت خود ادامه داد
فضانوردان چینی به سلامت به زمین بازگشتند
هواپیمای مسافربری C۹۱۹ ساخت چین برای اولین بار درنمایشگاه هوایی دبی به نمایش درآمد
اجلاس چین شناسان با حضور رئیس جمهور چین
گلوبال تایمز
رسوایی ویرایش بی بی سی بحران اعتبار را عمیقتر میکند
وزیر دفاع آمریکا از عملیات نظامی در نیمکره غربی خبر داد
آلمان ۱۵۰ میلیون یورو به اوکراین کمک خواهد کرد
در تصادفی در بالی اندونزی ۵ شهروند چینی کشته و ۸ نفر زخمی شدند
۹ کشته و ۳۲ زخمی در انفجار ایستگاه پلیس کشمیر تحت کنترل هند
ایالات متحده تعرفههای متقابل بر برخی از محصولات کشاورزی را حذف میکند
سی جی تی ان
تداوم رشد پایدار تولید صنعتی چین طی ماه اکتبر
بازگشت موفقیت آمیز فضاپیمای سرنشیندار "شنجو-۲۱" چین/ حال فضانوردان خوب است
اعتراض شدید چین نسبت به اظهارات و اقدامات نادرست نخست وزیر ژاپن
واکنش وزارت بازرگانی چین به اظهارات وزیر اقتصاد هلند درباره نکسپریا
واکنش دفتر امور تایوان شورای دولتی چین به فروش تسلیحات آمریکا به تایوان
واکنش تند مادورو به عملیات «نیزه جنوبی» آمریکا
چاینا دیلی
نتایج یک نظر سنجی: نسل Z به افزایش قدرت رهبری چین درجهان اعتقاد دارد
پکن به فروش تسلیحات جدید آمریکا به تایوان اعتراض کرد
چین از کشف یک معدن جدید با ذخایر عظیم طلا خبرداد
روزنامه مردم
دیدار رئیس جمهور چین با پادشاه تایلند
چین سیاست مالی پیشگیرانه برای توسعه با کیفیت بالا را در ۵ سال آینده تقویت خواهد کرد
اعتراض شدید سفیر چین در ژاپن به اظهارات اشتباه تاکایچی درباره چین
بازگشت فضانوردام چینی به زمین
طولانیترین تعطیلی دولت نشان دهنده شکست دولت واشنگتن است
عناوین روزنامههای مصر
روزنامه المصری الیوم
- برای اولین بار، آمریکا طرح "تشکیل کشور فلسطین" را به شورای امنیت ارائه میدهد
- کارشناسان: این اصلاحیه تحت فشار اعراب و جامعه بینالمللی و به عنوان تلاشی از سوی واشنگتن برای جلب رضایت متحدانش صورت گرفت
- یک مقام سابق آمریکایی: مخالفت بینالمللی با راهحل نظامی در سودان
- توافق مصر و عربستان برای آغاز یک روند سیاسی جامع
- شیخ الازهر در الاقصر با جفری ساکس ملاقات کرد
روزنامه الشروق
- تشکیل یک هیئت حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی حقایق در الفاشر
- کمیسار عالی از جامعه جهانی خواست که دسترسی غیرنظامیان به کمکهای انسانی و حفاظت از آنها را تضمین کند
- طرح آمریکا برای غزه با مخالفت روسیه و چین روبهرو شده است
- مسکو پیشنویس قطعنامه جایگزین را به شورای امنیت ارائه میدهد؛ یک مقام آمریکایی نسبت به عواقب وخیم آن هشدار میدهد
- مصر و عربستان سعودی بر لزوم آتشبس در سودان تأکید کردند
- وزارت امور خارجه: شرکتهای مصری آماده تأمین نیازهای بازار ترکمنستان هستند
- وزارت امور خارجه آمریکا چهار گروه چپگرای اروپایی را به فهرست تروریسم خود اضافه کرد
- بزرگترین حمله روسیه به پایتخت اوکراین
- یک موشک غولپیکر دو فضاپیمای ناسا را به مریخ حمل میکند
روزنامه الیوم السابع
- هشدارهای بینالمللی درباره فاجعه انسانی در غزه با فرا رسیدن زمستان
- سازمان ملل متحد تایید کرد که اشغالگران ۱۵۰۰ فلسطینی را در کرانه باختری آواره کردهاند
- لایحه یهودی برای اعمال حاکمیت اسرائیل بر مسجد ابراهیمی
- کل صادرات کشاورزی مصر به ۸.۲ میلیون تن میرسد
روزنامه الدستور
- مصر و عربستان سعودی بر عمق روابط برادرانه خود تأکید کردند
عناوین اصلی روزنامههای انگلیس
دیلی میل:
ریچل ریوز با عقبنشینی ناگهانی از طرح افزایش مالیات بر درآمد، متهم شده که در حال ایجاد بینظمی کمسابقه در سیاست اقتصادی است و باعث آشفتگی در بازارهای مالی شده است.
آی ویکند:
دفتر نخستوزیری، نمایندگان حزب کارگر را مسئول نوسانهای سنگین بازار دانسته و میگوید عقبنشینی دولت از طرح افزایش مالیات، فضای اقتصادی را متلاطم کرده است.
نشریه مالی (فایننشال ویکند):
سرمایهگذاران اعتماد خود را به بودجه پیشنهادی ریچل ریوز از دست دادهاند؛ لغو افزایش مالیات موجب بالا رفتن هزینههای استقراض شده است.
تایمز:
گزارش شده که خزانهداری قصد دارد در بودجه جدید، با حفظ سقفهای مالیاتی، نوعی «مالیات پنهان» وضع کند؛ اقدامی که باعث میشود دولت درآمد بیشتری از کارگران به دست آورد.
گاردین:
براساس برآوردها، ثابت نگه داشتن نرخهای مالیاتی در بودجه رییز حدود هفت و نیم میلیارد پوند از درآمد کارگران با دستمزد پایینتر را جذب خواهد کرد.
دیلی تلگراف:
وزارت خزانهداری در حال آمادهسازی طرحی است برای وضع مالیات تازه بر خانههای بسیار گرانقیمت که درآمد آن به ششصد میلیون پوند میرسد.
دیلی اکسپرس:
مادربزرگی که درگیر سرطان است، از نمایندگان خواسته لایحه «حق انتخاب در پایان زندگی» را تصویب کنند؛ این درخواست در صفحه نخست برجسته شده است.
عناوین مهم رسانههای فرانسه
ب افام
- روش بسیار مفید برای کمک به اوکراین در برابر روسیه؛ کمیسیون اروپا تمایل خود برای استفاده از داراییهای بلوکه شده روسیه را تایید کرده است.
س نیوز
- امانوئل مکرون همه پولهای مردم فرانسه را هزینه کرده و خزانهها خالی است.
لیبراسیون
- نخستین بار درفرانسه یک شبکه تلویزیون به نام س نیوز به علت خبرهای اشتباه درباره آب و هوا، ۲۰۰۰۰ یورو جریمه شد.
لوموند
- فرانسه با به کارگیری موشکهای هستهای جدید Samoa/r توان بازدارندگی خود را افزایش داده است.
لوموند
– گفتوگوهای هستهای ایران در بن بست؛ بیم حملات جدید رژیم اسراییل را تیزتر کرده است.