به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال احمر آباده گفت: در تماس هلال‌احمر گزارشی مبنی بر تصادف کامیونت ایسوزو با کامیون در کیلومتر ۱۷۳ آزادراه شیراز_اصفهان به هلال‌احمر اعلام شد.

علی سعادتمند افزود: پس از دریافت خبر این حادثه بلافاصله یک تیم عملیاتی هلال احمر با خودرو نجات به محل حادثه اعزام شدند.

او ادامه داد: این حادثه یک کشته به همراه داشت که نجاتگران هلال‌احمر پس از تثبیت صحنه و کنترل ترافیک بفرد جان باخته محبوس در کامیونت را رهاسازی کردند و پیکرش را به عوامل مربوطه تحویل دادند.