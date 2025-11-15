پخش زنده
امروز: -
تیم ملی هندبال مردان ایران فردا (یکشنبه) در دومین بازی خود در بازیهای همبستگی اسلامی مقابل مالدیو قرار میگیرد.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه در گام نخست شاگردان رافائل کاستیلو مقابل قطر، قدرت اول هندبال آسیا نتیجه را واگذار کردند، فردا (یکشنبه) از ساعت ۱۲:۳۰ تیم ملی هندبال مردان ایران در دومین بازی خود مقابل مالدیو قرار میگیرد.
مالدیو که در بازی اول مقابل امارات شکست را پذیرا شده، دومین حریف شاگردان رافائل ریاض به حساب میآید؛ اگرچه بعید است بتواند مقابل مردان هندبال ایران خودنمایی کند.
تیم ملی هندبال مردان ایران برای صعود به مرحله نیمه نهایی باید از سد هر دو حریف خود در دو بازی پیش رو یعنی مالدیو و امارات عبور کند و میتواند فردا اولین برد خود را در بازیهای همبستگی اسلامی جشن بگیرد.
در دیگر بازیهای هندبال مردان فردا (یکشنبه) تیمهای قطر - امارات، کویت - عراق و بحرین - عربستان مقابل هم صف آرایی خواهند کرد.
مسابقات هندبال بازیهای همبستگی اسلامی ۲۲ تا ۳۰ آبان در دو بخش مردان و زنان پیگیری میشود.