به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ عابدین داغمه‌چی فرمانده سپاه ناحیه آمل گفت: این شهرستان برای میزبانی و برگزاری مراسم تشییع باشکوه پیکرهای مطهر ۱۰ شهید گمنام آمادگی کامل دارد.

وی افزود: پیکرهای مطهر این شهدا روز دوشنبه ۲۶ آبان‌ماه از محور هراز وارد آمل شده و مراسم تشییع به صورت استانی و با حضور گسترده مردم برگزار خواهد شد.

فرمانده سپاه آمل گفت: مراسم از مقابل سپاه ناحیه آمل آغاز و پس از طی مسیر اصلی شهر، در گلزار شهدای آستان مقدس امامزاده ابراهیم(ع) به پایان خواهد رسید.

سرهنگ داغمه‌چی با بیان اینکه این مراسم نماد پیوند عمیق ملت ایران با آرمان‌های دفاع مقدس است، از مردم خواست با حضور باشکوه خود، حماسه‌ای ماندگار در آستانه دهه فاطمیه رقم بزنند.