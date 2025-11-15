یک شرکت دانش بنیان موفق به بومی سازی پوزیشنر الکتروپنوماتیک یا کنترلگر شیر‌های صنعتی شده است که با قیمت یک چهارم نمونه‌های اروپایی و آمریکایی عرضه شده و توان تأمین بخش قابل توجهی از نیاز داخل را دارد.

سعید شفیعی مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما گفت: این محصول نقش کلیدی در کنترل جریان سیالات در صنایع نفت و گاز، نیروگاه‌ها، آب و فاضلاب و پالایشگاه‌ها دارد و پیش از این عمدتاً از خارج وارد می‌شد.

وی با بیان اینکه سالانه حدود ۲۷ میلیون دلار صرف واردات کنترلگر به کشور می‌شود، افزود: با تشدید تحریم‌ها، واردات این تجهیز مصرفی با مشکل مواجه شده و عمدتا به‌صورت دست‌دوم وارد کشور می‌شود.

شفیعی گفت: نسخه ایرانی این کنترلگر طی پنج سال فعالیت، متناسب با شرایط دمایی و محیطی ایران طراحی شده و علاوه بر قیمت رقابتی، نمونه ضد انفجار با قابلیت خاموشی خودکار هنگام باز شدن ناایمن درب دستگاه را هم ارائه می‌دهد؛ قابلیتی که در هیچ نمونه خارجی وجود ندارد.

به گفته او، مصرف انرژی این تجهیز بسیار پایین است و واکنش سریع آن در کنترل فرایند‌ها حتی از بسیاری نمونه‌های خارجی بهتر است. همچنین خدمات پس از فروش و امکان سفارشی‌سازی کامل برای صنایع داخلی فراهم شده است.

مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان افزود: اگرچه سهم فعلی این محصول در بازار کمتر از یک درصد است، اما توان تأمین دست‌کم ۲۰ درصد نیاز کشور وجود دارد و با افزایش اعتماد صنایع، امکان پوشش کامل بازار داخلی نیز فراهم است.

شفیعی از دریافت گواهی‌نامه‌های انطباق با استاندارد‌های اروپایی و برنامه‌ریزی برای توسعه بازار، به‌ویژه در حوزه تجهیزات ضد انفجار، خبر داد.