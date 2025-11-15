پخش زنده
بازسازی و مرمت هشت رشته قنات در شهرستان فسا به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فسا گفت: هشت رشته قنات با صرف افزون بر ۴۶ میلیارد و ۹۲۰ میلیون ریال از محل اعتبارات ملی و استانی بازسازی و نوسازی شد.
سعید شیروانی دوست افزود: هدف از اجرای این طرحها افزایش آبدهی قنوات، بهبود وضعیت آبیاری زمینهای کشاورزی، حفظ پایداری تولید و جلوگیری از هدررفت منابع آب است.
او بیان کرد: بازسازی و نوسازی این قنوات علاوه بر ارتقای بهرهوری و افزایش درآمد بهرهبرداران، از مهاجرت روستاییان به شهرها جلوگیری و جمعیت مولد در مناطق روستایی را حفظ کرده است.
شیروانی ادامه داد: قنوات به عنوان یکی از قدیمیترین سیستمهای برداشت آب زیرزمینی در مناطق خشک و نیمهخشک، نهتنها نقش حیاتی در تأمین آب کشاورزی ایفا میکنند، بلکه بخشی از میراث فرهنگی و تاریخی بسیاری از مناطق به شمار میرود .