با راهاندازی پروازهای تازه یک شرکت هواپیمایی داخلی، شبکه پروازی استان اصفهان گسترش یافت. این اقدام در راستای تقویت ناوگان داخلی و افزایش دسترسی هوایی شهروندان به مقاصد جدید انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از سازمان هواپیمایی کشوری، صبح امروز ۲۴ آبان آیین افتتاح پروازهای جدید یک شرکت هواپیمایی داخلی در فرودگاه بینالمللی اصفهان برگزار شد.
در این مراسم، حسین پورفرزانه معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، محمد امیرانی مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی کشور، و جمعی از مسئولان لشکری و کشوری استان اصفهان حضور داشتند.
با آغاز این پروازها، مرحله جدیدی از توسعه شبکه پروازی استان اصفهان کلید خورده است؛ گامی که انتظار میرود سهم این استان را در مسیرهای هوایی کشور افزایش دهد و به تسهیل جابهجایی مسافران کمک کند.
سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرده است که در ادامه سیاستهای حمایتی خود، همکاری با شرکتهای هواپیمایی داخلی برای گسترش پوشش پروازی، ارتقای خدمات هوایی و افزایش رفاه مسافران ادامه خواهد یافت.