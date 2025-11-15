آیین رونمایی از ۶ عنوان کتاب دفاع مقدس در رشت برگزارشد آیین رونمایی از ۶ عنوان کتاب دفاع مقدس در رشت برگزارشد آیین رونمایی از ۶ عنوان کتاب دفاع مقدس در رشت برگزارشد آیین رونمایی از ۶ عنوان کتاب دفاع مقدس در رشت برگزارشد آیین رونمایی از ۶ عنوان کتاب دفاع مقدس در رشت برگزارشد آیین رونمایی از ۶ عنوان کتاب دفاع مقدس در رشت برگزارشد آیین رونمایی از ۶ عنوان کتاب دفاع مقدس در رشت برگزارشد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ امروز و در نخستین روز از سی و سومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، در مراسمی، از ۶ عنوان کتاب با موضوع هشت سال دفاع مقدس و ادبیات پایداری با هدف زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و پایداری و انتقال آن به نسل جوان جامعه، در مرکز فرهنگی هنری شماره ۳ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان در شهر رشت رونمایی شد.

این مراسم با حضور جمعی از مسئولان فرهنگی، نویسندگان، نوجوانان و اولیای تربیتی مدارس برگزار شد.

سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان، در این مراسم، با تأکید بر نقش کتاب در نهادینه‌سازی فرهنگ ایثار، گفت: تولید آثار مرتبط با دفاع مقدس، یکی از اولویت‌های کانون در مسیر انتقال ارزش‌های مقاومت به آینده سازان کشور است و با جدیت از سوی دست‌اندرکاران این مجموعه فرهنگی دنبال می‌شود.

سجاد کوچک نژاد همچنین به خلق این مجموعه کتاب‌ها که به قلم مربیان و کارشناسان کانون و با حمایت دومین کنگره ملی هشت‌هزار شهید گیلان به رشته تحریر‌درآمده، اشاره و این امر را بازتابی هنرمندانه از فرهنگ ایثار و پایداری ملت ایران دانست.

این مدیر‌فرهنگی در ادامه، مربیان توانمند و وجود بیش از ۱۳ هزار کتاب و منابع خواندنی کتاب‌خانه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را بستری برای آشنایی هرچه بیش‌تر کودکان و نوجوانان با قهرمانان و پاسداران امنیت و آسایش ایران اسلامی عنوان کرد.

وی در پایان، از مسوولان، اولیای تربیتی و آموزشی آموزش و پرورش گیلان و دیگر دستگاه‌های فعال در امور فرهنگی برای همراهی با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای تحقق اهداف پیش بینی شده دعوت کرد.

سرهنگ پاسدار غلامرضا ملک‌علیپور رئیس ستاد کنگره ۸ هزار شهید گیلان هم در این مراسم با اشاره به نقش‌آفرینی شهدای والامقام برای صیانت از ایران اسلامی و توسعه همه جانبه کشور در مقایسه با قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، از شهدا به عنوان حافظان امنیت، ترسیم‌کننده مسیر تعالی و الگویی مناسب برای همگان نام‌برد.

وی با بیان اینکه الگو‌پذیری از شهیدان برای موفقیت جامعه، به ویژه نسل کودک و نوجوان ضروری است، از فرزندان ایران اسلامی برای انتخاب دوست از میان شهیدان و بهره‌گیری از سیره عملی آنان دعوت کرد.

ملک‌علیپور افزود: در این کتاب‌ها، زندگی شهدا با زبان کودک و نوجوان بیان شده که این امر خلاقیت نویسندگان این آثار را نشان می‌دهد.

رئیس ستاد کنگره ۸ هزار شهید گیلان همچنین نگارش و انتشار این کتاب‌ها در استان را الگویی مناسب برای فعالان این عرصه در سراسر کشور دانست و از کودکان و نوجوان دعوت‌کرد تا مطالعه کتاب‌هایی با محوریت شهیدان و ادبیات پایداری را در اولویت قرار‌دهند.

بخش محوری این مراسم که به رونمایی از ۶ عنوان کتاب دفاع مقدس به قلم نویسندگان گیلانی اختصاص‌داشت، از کتاب «شجاع مثل غلامرضا»، نوشته مائده حمیدی و تصویر‌گری سمیرا سادات شفیعی، «فشنگ سوغاتی» به نویسندگی فاطمه گل‌گلی و تصویرگری مصطفی میرزایی و «یونس از دیار زیتون» نوشته اکرم‌السادات حسینی و تصویر‌گری علی سبحانی‌نژاد رونمایی شد.

«فرشته‌ها بال دارند»، نوشته سمیه رنجبر فشتالی با تصویرگری علی سبحانی‌نژاد، «پرنده زخمی» به قلم فرخنده غزالی و تصویرگری سمیرا سادات شفیعی و هم‌چنین، «پرنده آزاد»، نوشته خدیجه زحمتکش دافچاهی و تصویرگری سمیه سادات شفیعی، از دیگر کتاب‌هایی بودند که در این مراسم رونمایی شدند.