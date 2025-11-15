به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات تکواندو ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی از صبح امروز (شنبه ۲۴ آبان ماه) در ورزشگاه فیصل شهر یاض آغاز شده است.

در وزن ۷۴- کیلوگرم تکواندو علی خوش‌روش به عنوان نخستین نماینده کشورمان در نخستین مبارزه با هوگو قرمز به مصاف «محمد الحوتی» از بحرین رفت.

خوش رو در نخستین گام موفق شد نماینده بحرین را با نتیجه دو بر صفر شکست دهد و راهی یک چهارم نهایی شود.

نماینده کشورمان در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف «نجم الدین قاسیم خوجیف»‌از ازبکستان رفت. این تکواندوکار ازبکستانی در مسابقات جهانی چین قهرمان جهان شده بود.

این دیدار بسیار حساس، در راند اول با نتیجه ۱۱ بر یک به سود ازبکستان تمام شد.

راند دوم این دیدار با تلاش و شایستگی‌های نماینده کشورمان پنج بر چهار به سود خوش روش به پایان رسید.

در راند سوم هم تکواندوکار باتجربه ازبکستان ۸ بر پنج پیروز شد تا خوش روش راهی جدول شانس مجدد شود.

هدایت تیم ملی تکواندو کشورمان برعهده مجید افلاکی است.