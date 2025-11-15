پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان جاجرم گفت : صدها پرنده مهاجر در آبگیرهای میاندشت جاجرم حضور چشمگیری دارند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان جاجرم گفت: در حالی که آبگیرهای پناهگاه حیاتوحش میاندشت با شرایط بحرانی منابع آبی مواجه هستند، اما همانند سالهای گذشته، صدها پرنده مهاجر به این منطقه بازگشته و حضور چشمگیری دارند.
صفرزاده افزود: این پرندگان مهاجر غالبا از نوع اردک سرسبز هستند که هر ساله در فصل پاییز در آبگیرهای پناهگاه حیاتوحش میاندشت فرود میآیند.