اولین جلسه دفاع رساله در حرم مطهر امام رضا (ع) در ویژه برنامه «پایان‌نامه» و پخش فصل سوم مجموعه مستند «رخ مادر» از امشب از شبکه‌های یک و چهار سیما تقدیم مخاطبان می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ویژه‌برنامه «پایان‌نامه» با محوریت «علم در سایه ارادت»، نخستین جلسه دفاع رساله را در فضای معنوی حرم مطهر امام رضا (ع) برگزار می‌کند؛ اقدامی کم‌سابقه که پیوند علم، پژوهش و فرهنگ رضوی را برجسته می‌سازد.

ویژه‌برنامه علمی ـ پژوهشی «پایان‌نامه» این هفته با رویکردی متفاوت و معنوی ، اولین جلسه رسمی دفاع رساله را در فضای نورانی حرم مطهر حضرت رضا (ع) برگزار می‌کند.

این برنامه که با عنوان «علم در سایه ارادت» تقدیم مخاطبان می‌شود، به بررسی و ارائه نتایج یک پژوهش تخصصی در حوزه قرآن و حدیث خواهد پرداخت.

در این قسمت، رساله‌ای با موضوع «دلالت‌های مستقل قرآنی در روایات اهل‌بیت (ع)» از رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد مورد دفاع و ارزیابی علمی قرار می‌گیرد؛ موضوعی که اهمیت آن در پیوند میان نصوص روایی و آموزه‌های قرآنی، توجه اندیشمندان این حوزه را جلب کرده است.

«پایان‌نامه» امروز شنبه ۲۴ آبان ساعت ۱۹ از شبکه چهار سیما پخش می‌شود و تکرار آن یکشنبه ساعت ۱۲:۳۰ روی آنتن می‌رود.

فصل سوم مجموعه مستند «رخ مادر»، تولید شده در گروه تاریخ، فرهنگ و هنر شبکه یک، به کارگردانی و تهیه‌کنندگی امیرحسین اکاتی از امشب ۲۴ آبان ماه روی آنتن شبکه یک سیما می‌رود.

بدین ترتیب این مجموعه مستند در ۱۳ قسمت، از شنبه تا جمعه ساعت ۱۹:۱۵ از شبکه یک پخش می‌شود و تکرار آن حوالی ساعت ۱۲ بامداد است.

همچنین همزمان با پخش «رخ مادر»، از تیزر این اثر که طراحی آن برعهده حسین رضا بیانوندی بوده است، رونمایی شد.

فصل سوم «رخ مادر» در قالب داکیودرام ساخته شده و روایت زندگی شهدا از زبان مادران‌شان است ؛ همچنین بخشی از روایت‌ها به‌صورت بازسازی قصه، در همان لوکیشن‌هایی اتفاق می‌افتد که در قصه روی داده است.

این مجموعه مستند در شهر‌های همدان، زنجان، ایلام، دزفول، بندر ماهشهر، مشهد، گیلان، اصفهان و یزد جلوی دوربین رفته است.