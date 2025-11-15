به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس جمعیت هلال‌احمر ممسنی گفت: در راستای اجرای طرح «حمایت ماندگار»، ۹۲ واحد خون از سوی داوطلبان این شعبه به بیماران نیازمند اهدا شد.

ابراهیم آذری افزود: این اقدام بشردوستانه با مشارکت فعال داوطلبان ممسنی انجام شد.

آذری در پایان بیان کرد: هدف از پویش داوطلب، افزایش آگاهی مردم در مورد اهمیت اهدای خون و نجات جان انسان‌ها در وضعیت کنونی و مشارکت در این عمل انسان‌دوستانه است.