داوطلبان جمعیت هلال احمر شهرستان ممسنی ۹۲واحد خون به بیماران نیازمند اهدا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس جمعیت هلالاحمر ممسنی گفت: در راستای اجرای طرح «حمایت ماندگار»، ۹۲ واحد خون از سوی داوطلبان این شعبه به بیماران نیازمند اهدا شد.
ابراهیم آذری افزود: این اقدام بشردوستانه با مشارکت فعال داوطلبان ممسنی انجام شد.
آذری در پایان بیان کرد: هدف از پویش داوطلب، افزایش آگاهی مردم در مورد اهمیت اهدای خون و نجات جان انسانها در وضعیت کنونی و مشارکت در این عمل انساندوستانه است.