به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، حجت الاسلام و المسلمین احمد مروی امروز در دیدار با جمعی از نویسندگان آثار دارای تقریظ رهبر معظم انقلاب افزود: کتابخوانی نباید برنامه‌ای تشریفاتی یا محدود به قشر خاصی باشد، بلکه باید به بخشی از زندگی جوانان و مردم تبدیل شود.

وی بیان کرد: امیدواریم با برگزاری جشنواره و مسابقات کتابخوانی، بتوان بخشی از علاقه و انگیزه نسل جوان را به سوی مطالعه و فکر هدایت کرد.

تولیت آستان قدس رضوی اظهار کرد: امروز عشق به امام رضا (ع) مقوله‌ای صرفاً مذهبی نیست، بلکه ملی، بین‌المللی و بین ادیانی است و در میان مردم مسلمان و حتی غیرمسلمان موج می‌زند؛ از زائران زرتشتی تا مسیحیان که با آن حضرت ارتباط روحی برقرار می‌کنند. باید از این عشق برای هدایت و تبیین فرهنگ رضوی استفاده کنیم.

آیت الله مروی با بیان اینکه زیارت امام رضا (ع) از مرز دین فراتر رفته و به جاذبه‌ای انسانی و جهانی تبدیل شده است، ادامه داد: کرامات آن حضرت هر ساله در قالب شفا، هدایت و تحول دل‌ها ظاهر می‌شود و رسانه‌ها باید این جلوه‌ها را با زبان هنر و ادبیات منتقل کنند.

وی رهبر معظم انقلاب را احیاکننده سنت تقریظ معرفی و بیان کرد: اکنون نیز در فضای ادبی و فرهنگی ما، موضوع شهادت و قهرمانان این عرصه در چنین آثاری جلوه کرده است و قهرمانانی که در کتاب‌ها معرفی می‌شوند، ویژگی‌های ممتاز خود را به جامعه می‌شناسانند.

به گفته وی، مقام معظم رهبری فرمودند بعضی از این کتاب‌ها ترجمه شود، زیرا مخاطبان شما فقط ایرانی‌ها نیستند، بلکه تمام انسان‌های حق‌طلب در سراسر جهان می‌توانند از این معارف بهره‌مند شوند و امروز شاهد هستیم که در بسیاری از دانشگاه‌های بزرگ دنیا، اندیشه‌های انقلابی و دینی ایران مورد توجه و تحلیل قرار می‌گیرد.

در ابتدای این دیدار جمعی از نویسندگان حاضر در جلسه از جمله علیرضا مختارپور قهرودی، نویسنده و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران؛ حمید حسام، نویسنده «آب هرگز نمی‌میرد»؛ محسن مؤمنی شریف، نویسنده «در کمین گل سرخ»؛ مهدی قزلی، نویسنده «پنجره‌های تشنه»؛ محمد میرکیائی، نویسنده «تن‌تن و سندباد»؛ و نیز خانم‌ها راضیه تجار، نویسنده «اسم تو مصطفاست»؛ فاطمه دوست‌کامی، نویسنده «سرباز کوچک امام»؛ و ساجده تقی‌زاده، نویسنده «خانم ماه»، به بیان دیدگاه‌های خود در حوزه‌های مختلف فرهنگی، به‌ویژه ادبیات دفاع مقدس، پرداختند و بر ضرورت انجام پژوهش‌های عمیق و روشمند در عرصه ادبیات دفاع مقدس، ایجاد کرسی‌های نظریه‌پردازی در حوزه ادبیات انقلاب و دفاع مقدس، حمایت از استعداد‌های جوان و تقویت بستر‌های لازم برای تولید آثار فاخر در این حوزه تأکید کردند.