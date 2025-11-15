پخش زنده
اعضای ستاد انتخابات شهرستان تبریز با حکم فرماندار شهرستان در احکام جداگانهای معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی بهمن قلی پور به عنوان جانشین ستاد انتخابات شهرستان، علیرضا فیروزی به عنوان مسئول کمیته مالی و پشتیبانی، محمدباقر پورعلی به عنوان مسئول کمیته اجرائی و دبیر ستاد و حیدر بهشتی به عنوان مسئول گروه آموزش ستاد انتخابات شهرستان تبریز معرفی شدند.
همچنین فرماندار تبریز در احکامی، سیدصمد حسینی را به عنوان مسئول کمیته حراست و استعلامات ستاد انتخابات شهرستان، اسماعیل آذرگون را به عنوان مسئول کمیته فناوری و اطلاعات، حسین مهدوی را به عنوان مسئول کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات، صاحبعلی بیرامی را مسئول کمیته رسیدگی به تخلفات، سید علی اصغر جلالی مقدم را مسئول کمیته حقوقی، سعید صابری را مسئول هماهنگی و اجرائی کمیته پشتیبانی و محسن دانیالی را نیز بعنوان مسئول کمیته امنیتی ستاد انتخابات شهرستان تبریز معرفی کردند.
براساس اعلام ستاد انتخابات کشور، هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، در ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برگزار و همزمان با این انتخابات سراسری، انتخابات میان دورهای مجلس شورای اسلامی در۲حوزه انتخابیه (تبریز، اسکو و آذرشهر همچنین بستان آباد) و انتخابات میان دورهای مجلس خبرگان رهبری نیز در کل استان برگزار خواهد شد.