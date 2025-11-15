به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی بهمن قلی پور به عنوان جانشین ستاد انتخابات شهرستان، علیرضا فیروزی به عنوان مسئول کمیته مالی و پشتیبانی، محمدباقر پورعلی به عنوان مسئول کمیته اجرائی و دبیر ستاد و حیدر بهشتی به عنوان مسئول گروه آموزش ستاد انتخابات شهرستان تبریز معرفی شدند.

همچنین فرماندار تبریز در احکامی، سیدصمد حسینی را به عنوان مسئول کمیته حراست و استعلامات ستاد انتخابات شهرستان، اسماعیل آذرگون را به عنوان مسئول کمیته فناوری و اطلاعات، حسین مهدوی را به عنوان مسئول کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات، صاحبعلی بیرامی را مسئول کمیته رسیدگی به تخلفات، سید علی اصغر جلالی مقدم را مسئول کمیته حقوقی، سعید صابری را مسئول هماهنگی و اجرائی کمیته پشتیبانی و محسن دانیالی را نیز بعنوان مسئول کمیته امنیتی ستاد انتخابات شهرستان تبریز معرفی کردند.

براساس اعلام ستاد انتخابات کشور، هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا، در ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برگزار و همزمان با این انتخابات سراسری، انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در۲حوزه انتخابیه (تبریز، اسکو و آذرشهر همچنین بستان آباد) و انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری نیز در کل استان برگزار خواهد شد.