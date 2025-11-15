وزیر صنعت، معدن و تجارت از افتتاح نخستین مرکز آزمون تصادف خودرو در کشور تا اوایل ماه آینده خبر داد و گفت: با اجرای آیین‌نامه جدید کیفیت خودرو، تمامی محصولات جدید خودروسازان و نمونه‌های دوره‌ای تولید باید در این مرکز مورد آزمون قرار گیرند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدید از مرکز پیشرفته آزمون‌های ایمنی و کیفیت خودرو در مصاحبه با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به تصویب آیین‌نامه کیفیت خودرو در هیئت دولت در ماه گذشته گفت: این نخستین آیین‌نامه‌ای است که از مرحله قطعه‌سازی تا فرآیند مونتاژ خودرو و محصول نهایی را به‌صورت کامل ارزیابی کیفی می کند و می‌تواند سطح کیفیت خودرو‌های داخلی را به‌طور چشمگیری ارتقا دهد.

سید‌محمد اتابک ادامه داد: راه‌اندازی مرکز تصادف و آزمون خودرو یکی از پیش‌نیاز‌های اصلی اجرای آیین‌نامه کیفیت خودرو است که هم اکنون راه اندازی شده و این مرکز توانایی انجام آزمون‌های تصادف از جلو، عقب، کنار و همچنین غلتیدن (Rollover) را دارد و آخرین تجهیزات روز دنیا در آن نصب شده است.

وزیر صنعت با بیان اینکه این مرکز را بخش خصوصی تجهیز کرده است، افزود: این مجموعه یکی از مراکز منحصر‌به‌فرد در منطقه است؛ در جهان فقط ۱۵ تا ۱۶ کشور چنین فناوری‌هایی را در اختیار دارند. با توجه به تولید بیش از یک‌میلیون خودرو در کشور، وجود چنین مرکزی یک ضرورت بود و خوشبختانه تا اوایل ماه آینده به‌طور رسمی افتتاح می‌شود.

وزیر صمت در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره نحوه استفاده خودروسازان از این مرکز گفت: تمام محصولات جدید باید حتماً برای آزمون‌های استاندارد به این مرکز بیایند. علاوه بر آن، نمونه‌های تولیدی نیز به‌صورت دوره‌ای برای کنترل کیفیت ارزیابی خواهند شد. آیین‌نامه‌های این مرکز مطابق با استاندارد‌های ملی و بین‌المللی است.

سید‌محمد اتابک در بخش دیگری از سخنانش به حمایت‌های دولت از صنعت قطعه‌سازی اشاره کرد و گفت: سه مطالبه اصلی را از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای پشتیبانی از قطعه‌سازان دنبال کردیم؛ افزایش سقف اعتباری، حذف موضوع ذی‌نفع واحد برای خودروسازان و قطعه‌سازان و تخصیص ۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان. هر سه مورد تصویب شده و به بانک‌های عامل ابلاغ می‌شود.

وزیر صمت افزود: قطعه‌سازان جمعیت بزرگی را دربرمی‌گیرند و در حوزه صادرات نیز فعال هستند. حمایت از آنها اقدامی ضروری و کاملاً به‌جا بوده است.



لازم به ذکر است؛ مرکز آزمون و ایمنی خودرو در غرب تهران(صفا‌دشت البرز) با ۳ همت سرمایه‌گذاری در ۲۶ هزار مترمربع احداث شده است.