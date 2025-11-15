به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: دمای هوا در ۲۴ ساعت پیش رو بین یک تا ۲ درجه سلسیوس کاهش می‌یابد.

لیلا امینی گفت: بیشینه دمای شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۱۸ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن به چهار درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

وی افزود: بوئین میاندشت با کمینه دمای سه درجه سلسیوس زیر صفر و چوپانان با بیشینه دمای ۲۵ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب سردترین و گرم‌ترین نقاط استان در ساعات پیش رو خواهند بود.

امینی ادامه داد: از امروز شنبه تا اواسط یکشنبه انتظار جوی ناپایدار به صورت افزایش ابر، گاهی وزش باد و در مناطق نیمه غربی بارش باران ملایم و در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف پیش بینی می‌شود.

وی گفت: اوج فعالیت سامانه امروز در مناطق غربی و جنوبی استان است.