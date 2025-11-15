پخش زنده
بانک مرکزی آخرین اقدامات، پیشرفتها و دستاوردهای عملیاتی در اجرای مصوبهی شورای عالی هماهنگی سران محترم قوا و هیئت عالی بانک مرکزی را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، براساس اعلام بانک مرکزی، با استناد به مصوبه هیئت عالی بانک مرکزی و مادهی ۳۳ قانون بانک مرکزی و همچنین مصوبهی مورخ ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴ شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، مبنی بر ورود «بانک آینده» از اول آبانماه ۱۴۰۴ به فرآیند گزیر (فیصله)، مسئولیت کامل مدیریت گزیر این بانک به «صندوق ضمانت سپردهها» محول شد.
اکنون و پس از سپری شدن سه هفتهی ابتدایی اجرای فرآیند گزیر، صندوق ضمانت سپردهها ضمن پایبندی کامل به مصوبات، اصول حرفهای بانکداری و الزامات نظارتی، خلاصهای از مهمترین اقدامات انجامشده از تاریخ اول آبان ۱۴۰۴ تا ۲۱ آبان ۱۴۰۴ را برای آگاهی مردم، سپردهگذاران، سهامداران، کارکنان و ذینفعان بانک سابق آینده منتشر میکند.
۱. انتقال کامل شعب بانک سابق آینده به بانک ملی ایران
۲۶۹ شعبه (شامل ۱۰۳ شعبهی ملکی و ۱۶۶ شعبهی استیجاری)، همچنین ۲۱ باجه، به همراه ۳۱۲۰ نفر نیروی انسانی و تمامی تجهیزات، اموال، زیرساختها و منابع در چارچوب مصوبات قانونی و با صورتجلسات تنظیم شدهی رسمی، در ۲۴ ساعت اول فعالیت هیئت اجرای گزیر به بانک ملی ایران تحویل شد.
۲. ساماندهی نیروی انسانی و استمرار عملیات بانکی
فهرست تعداد ۱۱۹۸ نفر پرسنل باقیماندهی بانک آینده در ردههای شغلی مدیریتی، تخصصی، اجرایی و خدماتی تدوین شد و برای ادامهی خدمت در بانک ملی ایران یا دیگر بانکهای کشور، مطابق سیاست های مصوب در اختیار مراجع ذیصلاح قرار گرفت.
ضمناً با ۱۵۲ نفر از نیروهای بازنشسته و مشاوران پارهوقت قطع همکاری شد.
۳. انتقال سپردههای سپردهگذاران
اانتقال کامل سپردههای دیداری، پس انداز، سرمایهگذاری مدتدار و سایر سپردهها به مبلغ ۸۹۷,۷۶۸,۰۰۶,۲ میلیون ریال به بانک ملی ایران.