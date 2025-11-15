به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز یزد، حمید دهقان گفت: طبق ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و آیین‌نامه اجرایی مصوب سال ۱۴۰۲، اولویت با موتورسیکلت‌های دارای بیش از شش سال کارکرد است، به‌ویژه در کلان‌شهر‌ها که تمرکز آلودگی بالاتر است.

وی افزود: صاحبان موتورسیکلتی که عمر وسیله آنها کمتر از شش سال است نیز می‌توانند در طرح شرکت کنند، اما مشمول دریافت تسهیلات نخواهند شد.

رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری یزد درباره جزئیات تسهیلات این طرح اظهار داشت: برای جایگزینی موتورسیکلت‌های بنزینی، ۱۲۰میلیون تومان تسهیلات بدون سود با بازپرداخت ۳۶ ماهه در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه مالکان از یارانه اسقاط به ارزش حدود ۸ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان برخوردار می‌شوند، ادامه داد: همچنین برای جایگزینی موتورسیکلت‌های بنزینی با نمونه‌های برقی نیز ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات و ۲۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان یارانه صرفه‌جویی انرژی پرداخت خواهد شد.

دهقان درباره روند آسان اسقاط تصریح کرد: این طرح به‌صورت کلید به کلید اجرا می‌شود؛ یعنی شهروند یزدی پس از تحویل موتورسیکلت فرسوده، بلافاصله موتورسیکلت جدید خود را تحویل می‌گیرد و بدون وسیله نقلیه نمی‌ماند. مراحل پذیرش، صدور گواهی اسقاط و تحویل موتورسیکلت جدید در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام خواهد شد.

وی با هشدار نسبت به فعالیت سایت‌های جعلی گفت: فرآیند ثبت‌نام و جایگزینی کاملاً رایگان است و شهروندان عزیز باید توجه داشته باشند که این طرح فقط از طریق سامانه رسمی nnhk.ir انجام می‌شود.

رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری با اشاره به همکاری با تولیدکنندگان داخلی افزود: اجرای این طرح گامی اساسی در راستای کاهش آلودگی هوا، صرفه‌جویی در مصرف سوخت و بهبود کیفیت زندگی در شهر تاریخی و کلان‌شهر یزد خواهد بود و از همه شهروندان دارای موتورسیکلت فرسوده دعوت می‌کنیم برای بهره‌مندی از این تسهیلات اقدام کنند.