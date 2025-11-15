پخش زنده
از ۴۳ دانشآموز دختر پذیرفته شده در کنکور سراسری دبیرستان نمونه دولتی شهید معراج شهرستان عباسآباد تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آیین تجلیل از ۴۳ دانشآموز دختر دبیرستان نمونه دولتی شهید معراج شهرستان عباسآباد که در کنکور سراسری ۱۴۰۴ موفق به کسب رتبه و پذیرش در دانشگاههای معتبر کشور شدند، با حضور مسئولان شهرستان برگزار شد.
رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان عباسآباد گفت: این مدرسه یکی از مدارس موفق و توانمند شهرستان است و امسال نیز نتایج درخشانی بهدست آورد. دانشآموزان ما در رشتههای مختلف، بهویژه رشته پزشکی، در دانشگاههای معتبر کشور پذیرفته شدهاند که مایه افتخار آموزش و پرورش شهرستان است.
الیاسی افزود: در امتحانات نهایی پایه دوازدهم که بهصورت کشوری برگزار شد، در رشته علوم تجربی از میان ۳۳ منطقه و شهرستان استان، رتبه دوم را کسب کردیم. همچنین در رشتههای تجربی و ریاضی نسبت به سال گذشته رشد قابلتوجهی داشتیم.
خانم شعبانی مدیر دبیرستان شهید معراج نیز گفت: امسال ۵ نفر از دانشآموزان در رشته پزشکی، ۱۰ نفر در دانشگاه فرهنگیان و ۲۸ نفر در دانشگاههای معتبر کشور پذیرفته شدند.
وی افزود: ما تلاش کردیم محیطی آرام، هدفمند و انگیزهبخش فراهم کنیم تا دانشآموزان تواناییهای واقعی خود را نشان دهند.