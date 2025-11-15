نخستین‌بار در کشور، محققان موفق به تولید پودر زئولیت سنتزی شدند و تولید و صنعتی‌سازی آن، ۸.۵ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی در پی دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، امانا ترابی، دکترای مهندسی شیمی و از فناوران بخش تحقیقات شرکت «شیمیایی بهداش»، با تشریح جزئیات تولید یکی از محصولات راهبردی این مجموعه گفت: شرکت شیمیایی بهداش از ۹ شرکت فعال تشکیل شده و بخشی از آن به تولید محصولات پایه در حوزه مواد شیمیایی اختصاص دارد. یکی از این محصولات، پودر زئولیت است که قابلیت رقابت با نمونه‌های خارجی را دارد و در برخی شاخص‌ها حتی از آنها برتری فنی نشان می‌دهد.

وی در توضیح کاربردهای این محصول افزود: این پودر که در تصفیه گاز به کار می‌رود ، در فرآیند مرکاپتان‌زدایی از گاز طبیعی و همچنین در جداسازی اکسیژن و نیتروژن به‌کار می‌رود که از مهمترین مصارف آن در تجهیزات پزشکی و دستگاه‌های اکسیژن‌ساز است.

ترابی ادامه داد: این نمونه پودری، پایه تولید محصولاتی مانند گرانول و اکسترود است که در صنایع مختلف به‌کار می‌رود. ماده اصلی آن زئولیت است؛ ماده‌ای که معادن آن در کشور به اندازه کافی وجود دارد. ما زئولیت‌ها را به دو دسته طبیعی و سنتزی تقسیم می‌کنیم. محصول تولیدی ما از نوع سنتزی است که مواد اولیه آن نیز در داخل شرکت تولید می‌شود؛ یعنی فرآیند تولید از صفر تا صد در داخل انجام شده است.

وی با اشاره به اهمیت فناوری مورد استفاده گفت: فرآیند پودری‌سازی در این محصول اهمیت زیادی دارد، زیرا پایه تولید گرانول‌ها محسوب می‌شود. زئولیت تولیدی شرکت ما علاوه بر کاربرد در شوینده‌ها و دترجنت‌ها، در صنایع نفت و گاز نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. تمامی مراحل تحقیق، توسعه و تولید در داخل کشور انجام شده و از هیچ منبع خارجی استفاده نشده است.

ترابی افزود: در حال حاضر بیشترین کاربرد این محصول در فرآیند تصفیه گاز طبیعی است. آزمایشگاه مرجع پژوهشگاه صنعت نفت تست‌های نهایی را انجام داده و محصول را تأیید کرده‌اند. قرار است این کالا به‌زودی برای نخستین‌بار در کشور، در پالایشگاه نهم پارس جنوبی مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت تولید گفت: در حال حاضر امکان تولید سالانه سه هزار تن از این محصول در داخل کشور وجود دارد. این محصول در فرم نانویی تولید نشده اما از نظر فناوری و فرآیند ساخت، در دسته دانش‌بنیان‌ها قرار می‌گیرد؛ چراکه استفاده از فناوری نانو در مراحل ساخت آن، ویژگی‌های جدیدی به محصول اضافه کرده است.

به گفته ترابی، تولید و صنعتی‌سازی این محصول، ۸.۵ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی در پی دارد.