نمایشگاه کتاب اهواز روز شنبه همزمان با فرارسیدن سی و سومین دوره هفته کتاب و کتاب‌خوانی با حضور نویسندگان، ناشران و اهالی فرهنگ و هنر در اهواز گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان در حاشیه گشایش این نمایشگاه اظهار کرد: برگزاری نمایشگاه کتاب فرصتی است تا بار دیگر اهمیت جایگاه والا و نقش ماندگار کتاب و کتابخوانی در گسترش فرهنگ و دانایی نشان داده شود.

حسین براتی بر توجه به برنامه‌های کتاب و کتابخوانی و در دستور کار قرار دادن آنها به شکل ویژه تاکید کرد.

وی ادامه داد: عرضه کتاب با بهای مناسب به ویژه برای دانش آموزان، دانشجویان و نسل جوان باید مد نظر قرار گیرد و در این زمینه می‌توان از بضاعت موجود و ظرفیت بخش خصوصی برای رشد فرهنگ کتاب و توسعه مطالعه موثر بهره برد.

نمایشگاه کتاب اهواز ۲۴ آبان ماه جاری در کتابخانه مرکزی اهواز گشایش یافت این نمایشگاه تا ۱۴ آذر ماه جاری از ساعت ۹ صبح تا ۲۱ پذیرای علاقمندان به کتاب است.