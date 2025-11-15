علاقمندان برای حضور در رویداد سرمایه‌گذاری بازی‌های رایانه‌ای ایران فرصت دارند آثار خود را از فردا، ۲۵ آبان تا ۳۰ آذرماه به دبیرخانه این رویداد ارسال کنند.

ارسال آثار به رویداد سرمایه‌گذاری بازی‌های رایانه‌ای از فردا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، براساس اعلام روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، رویداد سرمایه‌گذاری بازی‌های رایانه‌ای ایران به عنوان یکی از چهار محور اصلی رویداد ملی «هفته بازی ایران؛ هفت خوان» است.

زمان اجرای اختتامیه و معرفی سرمایه‌پذیران در­بهمن ماه است و­علاقمندان می‌توانند، برای مطالعه شیوه‌نامه و آشنایی با بخش‌های مختلف رویداد به سایت دبیرخانه رویداد مراجعه و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۲۱۸۸۳۱۰۲۲۲ داخلی ۲۳۲ و ۲۳۱ و ۲۴۱ و ۲۳۶ تماس بگیرید.

فرآیند این رویداد در چند گام مشخص دنبال می‌شود؛ از ثبت‌نام اولیه، سه‌شنبه ۲۹ مهرماه و ارزیابی پروژه‌ها گرفته تا منتورینگ تخصصی با حضور ناشران، برگزاری پیش‌رویداد‌ها و در نهایت، روز اصلی ارائه نهایی تیم‌های منتخب که می‌تواند به عقد قرارداد با سرمایه‌گذاران ختم شود. ­

یکی از نوآوری‌های قابل‌توجه در این دوره، طرح «سبد ناشر» است. بر اساس این طرح، ناشران معتبر مجموعه‌ای متنوع از بازی‌ها را انتخاب و در فرآیند آماده‌سازی و ارتقای آنها و سرمایه‌گذاری نقش‌آفرینی می‌کنند. ­

بخش بین‌المللی این رویداد نیز با حضور ناشران و داورانی از کشور‌های منطقه‌ای مانند روسیه، ترکیه و ... افق جدیدی برای بازی‌سازان ایرانی می‌گشاید.

اکنون که بازار بازی‌های رایانه‌ای در خاورمیانه و شمال آفریقا با شتابی چشمگیر در حال رشد است، بازی‌سازان ایرانی نیاز دارند از مرحله تلاش فردی عبور کرده و وارد مدار تولید صنعتی و مقیاس‌پذیر شوند.