دولت تایلند با تعلیق صلح مورد حمایت آمریکا میان این کشور و کامبوج، ایمنی و منافع ملی خود را به عنوان اولویت اصلی در برابر صلح نمادین ترامپ اعلام کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، نخست وزیر تایلند در پی انفجار مین و مجروح شدن چندین سربازش و آنچه که کاشتن مین‌های تازه از سوی کامبوج می‌داند؛ با تعلیق صلح نمادین رئیس جمهور آمریکا در اجلاس کوالالامپور، ضمن بی توجهی به اهرم فشار ناشی از اعمال تعرفه‌های شدید تجاری واشنگتن، ایمنی و منافع مردم کشورش را اولویت اصلی در برابر این صلح تحمیلی اعلام کرد.

آنوتین تصریح کرد: چنانچه با تعلیق این صلح، نتوانیم روابط تجاری را با آمریکا ادامه دهیم؛ حتما شرکای تجاری دیگری را جایگزین واشنگتن خواهیم کرد.

وی افزود: ما نمی‌توانیم در مراودات تجاری فقط متعهد و وابسته به کشوری خاص باشیم؛ وقتی یک در بسته شد کاملا طبیعی است که در‌های دیگری را به روی خود باز کنیم.

نخست وزیر تایلند خاطرنشان کرد: تهدید‌های امنیتی جدید، دیگر از جنگ مسلحانه ناشی نمی‌شود بلکه به شکل فشار‌های تجاری، جنگ اطلاعاتی، رقابت اقتصادی دیجیتال و اختلالات مرتبط با تغییرات اقلیمی ظاهر می‌شوند؛ بنابراین ما بر امنیت یکپارچه که پیوند میان سیاست‌های اقتصادی و امنیت ملی برای تقویت تاب آوری است تمرکز خواهیم کرد.

بر همین اساس شورای امنیت ملی تایلند تمام مفاد اعلامیه مشترک صلح را که در ۲۶ اکتبر سال جاری با نظارت و حمایت ترامپ در اجلاس کوالالامپور میان این کشور و کامبوج امضاء شد به حالت تعلیق در آورد و انتقال سربازان بازداشت شده کامبوجی را متوقف کرد.

خبر‌ها حاکی است با تبادل آتش دوباره میان دو کشور ۲۵۰ خانوار روستای پری چان در مرز مورد مناقشه تخلیه و آواره شده‌اند.

کارشناسان با اشاره به کاشته شدن تخم اختلافات مرزی دو کشور که به بیش از یک قرن قبل از زمان ترسیم مرز ۸۱۷ کیلومتری در دوران استعمار فرانسه بر سر حاکمیت معبد تاریخی "پری وی هار" می‌رسد؛ معتقدند مناقشات مرزی میان تایلند و کامبوج عمیق‌تر از آن است که با توافق نمادین ترامپ حل و فصل شود چرا که صلح پایدار در این مرز پرتنش، همجنان دور از دسترس خواهد بود.......