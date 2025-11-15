به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: در راستای مقابله با قاچاق کالا و برخورد با سودجویان و اخلالگران اقتصادی، مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان نجف آباد با اقدامات هوشمندانه پلیسی از نگهداری مواد غذایی و ارزاق عمومی در یکی از انبارهای این شهرستان مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

سردارحمید علینقیان پور افزود: مأموران با انجام تحقیقات تخصصی پلیسی و هماهنگی با مرجع قضائی وکارشناسان اداره صمت و جهاد کشاورزی شهرستان در بازرسی از محل موفق شدند، مقادیر قابل توجهی انواع مواد غذایی قاچاق شامل برنج، قند وشکر، ماکارونی، چای، روغن خوراکی، رب گوجه و حبوبات را کشف کنند.

وی ارزش کالاهای کشف شده را افزون بر هزار میلیارد ریال اعلام کرد و ادامه داد: در این خصوص، یک متهم شناسایی و پس از تشکیل پرونده برای اجرای مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.