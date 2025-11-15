پخش زنده
مسـابقات قهرمـانی و انتخابی جوانان آقایان ووشو خوزستان با معرفی تیمهای برتر پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسابقات قهرمانی و انتخابی جوانان آقایان ووشو استان خوزستان جهت اعزام به رقابتهای انتخابی تیم ملی با حضور تیمهایی از سراسر استان به میزبانی شهرستان بندرماهشهر ه مناسبت هفته بسیج بر روی سکوی مخصوص ساندا برگزار شد.
در پایان این رقابتها دزفول در جایگاه نخست ایستاد و تیمهای ماهشهر و اندیمشک دوم و سوم شدند.
طبق نظر هیئت ژوری مسابقات، فنیترین بازیکن ساندا، امیر رضا یوسفی از شهرستان بندرماهشهر معرفی شد و تندیس مخصوص دریافت کرد.