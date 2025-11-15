نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل، در سفر به پارس آباد، در دیدارِ دو معلم بازنشسته و عیادت از پدرِ شهید ترحم محبوبی، برگزاریِ ۱۶ دوره نمایشگاه یاس کبود را افتتاح کرد. بازدید از نمایشگاه یاس کبود به مناسبت ایام فاطمیه از دیگر برنامه‌های آیت الله عاملی بود.

