بر اثر برخورد یک دستگاه وانت نیسان با سمند در محور سنندج - مریوان چهار نفر جان باختند و یک نفر مجروح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، رئیس پلیس راه کردستان عامل حادثه امروز را تجاوز به چپ وانت نیسان و لغزنده بودن جاده اعلام کرد.
سرهنگ حمید عبدالملکی افزود: در این حادثه، یک نفر در صحنه تصادف جان باخت و سه نفر دیگر نیز بر اثر شدت مصدومیت، در بیمارستان جان خود را از دست دادند.
با حضور سریع نیروهای سازمان آتشنشانی مریوان واورژانس و هلال احمر، عملیات رهاسازی پیکر جانباختگان و انتقال مجروح به مراکز درمانی با دشواری، اما در کوتاهترین زمان ممکن انجام شد.
رئیس پلیس راه استان بر لزوم رعایت سرعت مطمئنه تأکید کرد و اظهار داشت: در هوای بارانی، رانندگان باید با احتیاط در جادههای استان رانندگی کنند.