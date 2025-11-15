به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی سازمان لیگ فوتبال ایران اعلام کرد: با توجه به صعود تیم ملی فوتبال ایران به دیدار نهایی تورنمنت العین و برگزاری دیدار فینال این رقابت‌ها بین تیم‌های ایران و ازبکستان در روز سه شنبه ۲۷ آبان و حضور متعدد ملی پوشان در تیم‌های تراکتور تبریز و پرسپولیس و همچنین با عنایت به اینکه تیم تراکتور تنها نماینده فوتبال ایران در لیگ نخبگان آسیا است و باید در روز دوشنبه به مصاف تیم نسف قارشی برود مسابقه تیمهای تراکتور _ پرسپولیس در روز جمعه ۳۰ آبان ماه در مرحله یک شانزدهم جام حذفی به تعویق می‌افتد که زمان برگزاری این دیدار متعاقبا اعلام خواهد شد.

موفقیت تیم تراکتور در رقابت‌های لیگ نخبگان می‌تواند تاثیر مستقیم و به سزایی در تعیین تعداد سهمیه آسیایی فوتبال ایران داشته باشد.

تغییر زمان دیدار تراکتور _ پرسپولیس در شرایطی اتفاق افتاد که پیش از این مسئولان برگزاری جام حذفی با قاطعیت از برگزاری بازی در تاریخ ۳۰ آبان خبر داده بودند، اما حالا همانند موافقت با درخواست برگزاری این بازی در حضور تماشاگران توسط باشگاه تراکتور، با درخواست تراکتور برای تعویق بازی هم موافقت شد.