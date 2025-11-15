مشارکت آمران به معروف در کنار بازرسان تعزیرات حکومتی برای کنترل بازار
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کهگیلویه و بویراحمد از مشارکت ۵۰ آمر به معروف در کنار بازرسان تعزیرات حکومتی برای کنترل بازار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حجتالاسلام حمزه پیشقدم دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان گفت: با هدف تقویت نظارت بر بازار و تعامل سازنده بیندستگاهی، ۵۰ آمر به معروف و ناهی از منکر در کنار بازرسان اداره کل تعزیرات کهگیلویه و بویراحمد امر نظارت بر بازار را انجام میدهند.
وی افزود: این تعداد از امران به معروف، در پاسخ به درخواست اداره کل تعزیرات استان و در چارچوب همکاریهای بیندستگاهی، امر نظارت بر بازار را انجام خواهند داد.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: این همکاری مشترک، گامی مؤثر در راستای ارتقای انضباط بازار و صیانت از حقوق مصرفکنندگان است.
وی اضافه کرد: بر این اساس، امران به معروف با همکاری و هماهنگی اداره تعزیرات، در بازرسی و کنترل قیمتها و کیفیت کالاها در بازار استان مشارکت خواهند داشت.