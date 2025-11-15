به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی طیبی گفت: پرونده قاچاق ۱۷ هزار و ۱۴ لیتر نفتگاز به ارزش پنج میلیارد و ۸۴۰ میلیون ریال در شعبه پنجم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان اهواز رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط سوخت کشف شده، متخلف را به پرداخت ۱۱ میلیارد و ۶۸۱ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش کالا کشف شده محکوم کرد.

طیبی افزود: ماموران نیروی انتظامی در بازرسی از یک انبار در شهرستان اهواز و کشف سوخت به ظن قاچاق گزارش را جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.