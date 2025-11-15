رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه، اعلام کرد که نیروهای یگان حفاظت این اداره با همکاری یگان حفاظت استان موفق به کشف یک قبضه اسلحه شکاری غیر مجاز شدند.

کشف اسلحه و ادوات شکار و صید غیرمجاز در ارومیه

کشف اسلحه و ادوات شکار و صید غیرمجاز در ارومیه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی،مختار خانی افزود:این کشف در جریان گشت و کنترل به منظور جلوگیری از شکار و صید غیرمجاز انجام شد. ماموران یگان حفاظت در روستای گوران‌آباد به یک شکارچی متخلف برخورد کرده و پس از بررسی، اسلحه شکاری غیرمجاز از وی کشف شد.

خانی ادامه داد:در ادامه ماموریت، نیرو‌ها در روستای اسنگران با یک صیاد متخلف مواجه شدند و مقداری تور و ادوات مربوط به صید ماهی از او کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ارومیه تأکید کرد:موضوع هر دو تخلف در محل صورتجلسه شد و برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارجاع داده گردید.

وی همچنین از همکاری مردم در گزارش تخلفات محیط زیستی قدردانی کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه شکار و صید غیرمجاز، موضوع را از طریق سامانه تلفن رایگان ۱۵۴۰ اطلاع دهند.