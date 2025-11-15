پخش زنده
وزیر نیرو با بیان اینکه بارورسازی ابرها در بهترین حالت حداکثر ۱۵ درصد موفقیت آمیز است، گفت: افزایش بهرهوری و کاهش مصرف محور اصلی مدیریت تنش آبی است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، امروز شنبه ۲۴ آبانماه، عباس علیآبادی وزیر نیرو در جلسه بررسی تنش آبی استان آذربایجان شرقی که با حضور مدیران صنعت آب و برق و اعضای کارگروه انرژی استان در محل استانداری برگزار شد، بر ضرورت انجام اقدامات کوتاهمدت و بلندمدت برای مدیریت بحران آب تأکید کرد.
وی با بیان اینکه محور اصلی تمام اقدامات باید کاهش مصرف و افزایش بهرهوری باشد، افزود: در بخش کشاورزی باید برخی کشتها با روشهای جایگزین تطبیق داده شوند و در برخی موارد از کشت سنتی خارج شویم. توسعه صنعت و تأمین آب شرب نیز باید با مطالعات دقیق و اولویت اشتغال مردم انجام گیرد.
وزیر نیرو درباره سایر راهکارها گفت: بارورسازی ابرها در حالت موفقیتآمیز میتواند حداکثر ۱۵ درصد تأثیرگذار باشد و در دستور کار جدی ما قرار دارد، اما مهمترین موضوع همچنان افزایش بهرهوری و کاهش مصرف است. همچنین کاهش تلفات در شبکه شرب و اجرای طرحهای بازچرخانی آب به شدت پیگیری میشود.
وی با اشاره به تشویق مردم برای کاهش مصرف افزود: ترویج روشهای تشویقی برای ساختمانهای مسکونی و مشترکان کممصرف، اتصال منابع آبی چراغویس و ساروخ به استان و بررسی تأمین منابع اضافی از طریق انتقال آب ارس از جمله اقدامات آتی است.
علیآبادی در پایان تأکید کرد: کاهش مصرف در بخش کشاورزی به حدی که امنیت غذایی کشور حفظ شود و همچنین کاهش الگوی مصرف در بخشهای تجاری، مسکونی و صنعتی، به عنوان اولویتهای اصلی مدیریت بحران آب در استان دنبال خواهد شد.
وی در بخش پایانی سخنان خود بر بازتوانی نیروگاهها و کاهش مصرف انرژی نیروگاهی تأکید کرد.