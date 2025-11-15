به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رسول روستایی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان با تقسیم‌بندی مشترکان بر اساس شرایط آب و هوایی، الگوی مصرف ماهانه را برای مناطق گرمسیری یک معادل ۲۵۰۰ کیلووات‌ساعت، مناطق گرمسیری ۲ معادل ۱۵۰۰ کیلووات‌ساعت، مناطق عادی در ایام گرم ۳۰۰ کیلووات‌ساعت و مناطق عادی در ایام غیرگرم ۲۰۰ کیلو وات ساعت اعلام کرد.

روستایی بر مدیریت مصرف در ساعات اوج بار تأکید کرد و افزود: در الگوی جدید مصرف برق ساعات اوج بار از ۱۹ تا ۲۳، ساعات میان‌بار از ۷ تا ۱۹ و ساعات کم‌بار از ۲۳ تا ۷ بامداد است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه دو طرح برای حمایت از مشترکان و مدیریت بهینه مصرف در حال اجرا است ادامه داد: بر این اساس، مصرف برق مشترکان در بازه زمانی کم‌باری ۲۳ تا ۷ صبح به عنوان پاداش در قبوض آنان لحاظ می‌شود.

وی اضافه کرد: همچنین مشترکان تحت پوشش نهادهای حمایتی در صورت رعایت حداکثر ۵۰ درصد الگوی ابلاغی، برق‌بهای آنان به صورت رایگان محاسبه می شود.