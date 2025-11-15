اعلام الگوی جدید مصرف برق؛
چه کنیم الگوی مصرف برق مان کاهش یابد؟
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد از اجرای طرح یکپارچه الگوی مصرف برق برای مشترکان استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رسول روستایی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان با تقسیمبندی مشترکان بر اساس شرایط آب و هوایی، الگوی مصرف ماهانه را برای مناطق گرمسیری یک معادل ۲۵۰۰ کیلوواتساعت، مناطق گرمسیری ۲ معادل ۱۵۰۰ کیلوواتساعت، مناطق عادی در ایام گرم ۳۰۰ کیلوواتساعت و مناطق عادی در ایام غیرگرم ۲۰۰ کیلو وات ساعت اعلام کرد.
روستایی بر مدیریت مصرف در ساعات اوج بار تأکید کرد و افزود: در الگوی جدید مصرف برق ساعات اوج بار از ۱۹ تا ۲۳، ساعات میانبار از ۷ تا ۱۹ و ساعات کمبار از ۲۳ تا ۷ بامداد است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه دو طرح برای حمایت از مشترکان و مدیریت بهینه مصرف در حال اجرا است ادامه داد: بر این اساس، مصرف برق مشترکان در بازه زمانی کمباری ۲۳ تا ۷ صبح به عنوان پاداش در قبوض آنان لحاظ میشود.
وی اضافه کرد: همچنین مشترکان تحت پوشش نهادهای حمایتی در صورت رعایت حداکثر ۵۰ درصد الگوی ابلاغی، برقبهای آنان به صورت رایگان محاسبه می شود.
روستایی تاکید کرد: هدف اصلی از اجرای این الگو و طرحهای حمایتی، مدیریت مصرف انرژی، کاهش پیک بار شبکه و تأمین عدالت در توزیع یارانه انرژی است.