پخش زنده
امروز: -
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خوزستان، در جلسه شورای فرهنگی استان بر ترویج فرهنگ ایثار و پاسداشت شعائر دینی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، کیامرث حاجیزاده، در جلسه شورای فرهنگی استانداری خوزستان گفت: هر آنچه جمهوری اسلامی دارد برگرفته از فرهنگ بسیجی و فرمان قدسی امام راحل برای تشکیل این شجره طیبه است.
وی افزود: در نظام جمهوری اسلامی که یک نظام مردمسالاری دینی است بر اساس تعالیم اسلامی شهادت جایگاه والایی دارد که باید همواره پاس داشته شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خوزستان تأکید کرد: باید تلاش کنیم برای نسل جدید مروج و منادی فرهنگ ایثارگری باشیم و در جنگ دوازده روزه هم شاهد جانفشانی و مقاومت دلیرانه جوانان دهه هفتادی و دهه هشتادی بودیم.
حاجیزاده خاطرنشان کرد: کمیته ارزیابی فرهنگی برای فرمانداریها و دستگاهها فعال شود.
وی افزود: دشمن مترصد نفوذ بوده و خواهان کمرنگ کردن شعائر است و شعائر دینی است بنابراین باید همه تلاشمان جهت پاسداشت آیینهای دینی و فرهنگی باشد.
در این جلسه که با برنامهریزی جهت برنامههای گرامیداشت هفته بسیج همراه بود، سروان پاسدار شیخزاده، فرمانده جدید بسیج ادارات استانداری، گزارشی از برنامههای مربوطه ارائه داد و پیشنهاداتی مانند تجلیل از بسیجیان نمونه و فرماندهان پایگاه بسیج به ویژه افرادی که در دوران جنگ دوازده روزه فعالیت داشتند، سرکشی به خانواده شهدا و فضاسازی محیطی را مطرح کرد.
همچنین در این جلسه برنامههای عزاداری ویژه شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) مورد بررسی قرار گرفت و برپایی نمایشگاه عکس ویژه هفته بسیج و سایر برنامههای مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.