با تصویب طرح ویژه سلطانیه، ضوابط جدید توسعه شهری و حفاظت از عرصههای تاریخی این شهر جهانی ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران طرح ویژه توسعه و حفاظت شهر سلطانیه را به تصویب رساند؛ طرحی که با هدف صیانت از ارزشهای تاریخی، محیطزیستی و منظر فرهنگی این شهر جهانی و همچنین ساماندهی توسعه شهری تدوین شده است.
براساس گزارش منتشرشده، این طرح پس از بررسی نهایی و اعمال اصلاحات لازم، رسماً ابلاغ شده و چارچوب تازهای برای محدوده شهر، ضوابط ساختوساز، پهنهبندیهای تاریخی و برنامههای زیستمحیطی سلطانیه تعیین میکند.
بنابر طرح جدید، جمعیت افق ۱۴۲۰ برابر با ۱۱ هزار و ۹۴۵ نفر تثبیت شده و محدوده شهر با تأکید بر جلوگیری از گسترش در اراضی کشاورزی و تاریخی بهویژه در محدوده غربی بازنگری شده است.
در پهنههای شرقی نیز امکان تخصیص زمین برای طرحهای مسکن حمایتی تنها با رعایت ضوابط میراث فرهنگی و پس از هماهنگی با دولت امکانپذیر خواهد بود.
شورایعالی در این مصوبه تأکید کرده است که هرگونه توسعه در عرصهها و حریم درجه یک و دو ارگ و گنبد سلطانیه با محدودیت جدی همراه است و از جمله، احداث زیرزمین در این حریمها ممنوع خواهد بود.
در حوزه محیطزیست، حفظ «چمن سلطانیه» بهعنوان یکی از آثار شاخص طبیعی و تاریخی استان زنجان محور اصلی تصمیمات بوده است.
تأمین حقابه، انسداد چاههای غیرمجاز، اصلاح الگوی کشت و بهرهگیری از پساب برای احیای چمن از الزاماتی است که در طرح مورد تأکید قرار گرفته است.