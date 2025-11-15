دکتر سید محمدرضا موالی زاده در مراسمی با حضور رئیس‌جمهور و جمعی از مسئولان به عنوان مدیر نمونه کشوری مورد تقدیر قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مراسم اهدای جایزه ملی جوانی جمعیت امروز شنبه ۲۴ آبان ماه در سالن اجلاس سران با حضور دکتر مسعود پزشکیان و جمعی از مسئولان ارشد کشوری برگزار شد.

در این مراسم از دکتر سید محمدرضا موالی‌زاده به عنوان مدیر نمونه کشوری در زمینه ترویج و تحقق سیاست‌های خانواده محور و جوانی جمعیت با اهدای لوح سپاس تقدیر به عمل آمد.

در متن لوح سپاس رئیس جمهور خطاب به استاندار خوزستان آمده است:

جناب آقای سید محمدرضا موالی زاده

استاندار محترم خوزستان

حمایت از خانواده و پویایی جمعیت نه تنها یک سیاست بلکه جوهره پایداری و تداوم هویت ملی ماست. خانواده ستون برپادارنده ایران است جایی که عشق ایمان و آینده در کنار هم قد می‌کشند و نسلی نو از دل امید رویش می‌یابد. اعتلای فرهنگ ازدواج فرزندآوری و نگاه زندگی محور ضرورتی است تاریخی و تمدنی که بی‌توجهی به آن خاموشی چراغ فردای سرزمینمان را در پی خواهد داشت.

امروز بیش از هر زمان حمایت از خانواده و جوانی جمعیت وظیفه دینی و ملی است. پویندگان راه خانواده و جوانی جمعیت سازندگان فردای ایران زمین‌اند؛ آنان که با اندیشه روشن و قلبی آکنده از باور روح امید را در کالبد نسل‌ها می‌دمند. سرمایه امروز ما انسان‌های مومن خالق و عاشق خدمتند که زیباترین فصل تاریخ معاصر را رقم می‌زنند.

مبتنی بر ماده ۱۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و بر اساس رای هیئت داوران جنابعالی در سومین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت به عنوان مدیر برتر در بخش مدیران برتر استانی انتخاب شدید. بدید وسیله از همت والا کوشش صادقانه و حضور ارزشمندتان در مسیر ترویج و تحقق سیاست‌های خانواده محور و جمعیت گرا صمیمانه تقدیر و تشکر می‌شود.

تلاش خالصانه‌تان در پاسداری از زندگی ایمان و امید مایه مباهات است. بی تردید نام پرآوازه تان در دفتر خدمتگزاران راستین وطن ماندگار خواهد شد.

مسعود پزشکیان

رئیس‌جمهور

رتبه سوم استان در میزان موالید در کشور و رتبه سوم در ازدواج، کاهش طلاق در هشت ماه نخست امسال نسبت به سال گذشته و همچنین تدوین سند عملیاتی اجرای قانون جوانی جمعیت در استان از جمله مواردی بود که استاندار خوزستان و ستاد استانی جمعیت خوزستان در میان سه استان برتر کشور قرار گرفت.

دکتر محمدرضا موالی زاده رییس ستاد جوانی جمعیت و خانواده استان خوزستان و زینب پارسافخر مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری خوزستان دبیر این ستاد است.