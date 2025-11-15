پخش زنده
امروز: -
یک واحد تولید شن و ماسه دانهبندی در شهرستان اشنویه بهدلیل ایجاد آلودگی هوا و رعایتنکردن الزامات قانونی، با تشکیل پرونده قضایی مواجه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی،رئیس اداره حفاظت محیط زیست اشنویه با اعلام این خبر گفت:این واحد تولیدی باوجود دریافت اخطاریههای متعدد زیستمحیطی، نسبت به رفع آلودگیهای شبانه و اصلاح فرآیندهای کاری خود اقدامی نکرده بود و به همین دلیل، موضوع برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی ارجاع شد.
کریم خضری افزود:تمام واحدهای مشمول خوداظهاری، بهصورت مستمر توسط کارشناسان این اداره پایش میشوند و هدف از این نظارتها جلوگیری از بروز آلایندگی و صیانت از حقوق شهروندان است.
خضری تأکید کرد که اداره حفاظت محیط زیست اشنویه بر اجرای قوانین مرتبط با کنترل آلودگیها حساس است و هر واحدی که مقررات را رعایت نکند، برابر ضوابط با آن برخورد خواهد شد.