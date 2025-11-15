معاون کتابخانه‌های عمومی آذربایجان غربی گفت: هم‌زمان با فرارسیدن سی‌وسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، بیش از ۵۰۰ برنامه فرهنگی و ترویجی در استان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی،سمیه رحمان پور افزود: افتتاح دومین کتابخانه عمومی سیار استان در ارومیه، آیین گرامیداشت هفته کتاب، برگزاری رویداد "کتابستان مدرسه" در تمامی شهرستان‌ها، برگزاری رویداد "کتاب برای همه" در میادین پرتردد شهرها، عضویت رایگان سراسری، طرح ویژه "قاصدان کتاب" برای مناطق دوردست و اهدای کتاب ازجمله این برنامه‌هاست.

وی با تاکید بر اینکه کتابخانه‌ها در حال گذر از سیستم سنتی به سمت نقش‌آفرینی فعال فرهنگی و اجتماعی هستند، اظهار کرد: کتابخانه‌ها امروز دیگر تنها محل نگهداری و امانت کتاب نیستند، بلکه به مراکز پویا و اثرگذار فرهنگی و اجتماعی تبدیل شده‌اند.

معاون کتابخانه‌های عمومی آذربایجان غربی یادآور شد: از رویکرد‌های اصلی نهاد کتابخانه‌ها می‌توان به ارتقای خلاقیت و نوآوری، بازطراحی خدمات برای کارآمدی بیشتر، تمرکز بر تحول فناورانه و ایفای نقش مؤثر در توسعه فرهنگ عمومی و کتابخوانی اشاره کرد.

رحمان پور تعداد اعضای فعال کتابخانه‌های استان را ۶۷ هزار نفر اعلام کرد و ادامه داد: در حال حاضر ۷۷ کتابخانه عمومی نهادی، ۲۵ کتابخانه مشارکتی و ۹ سالن مطالعه خودگردان در استان فعال است و یک میلیون و ۷۴۰ هزار جلد کتاب در این مراکز نگهداری می‌شود.

وی افزود: در یک سال گذشته، دو کتابخانه عمومی جدید در ارومیه و میاندوآب افتتاح شده و سه کتابخانه در خوی، چهاربرج و تخت‌سلیمان بازسازی شده‌اند همچنین تجهیزات ۴۴ کتابخانه عمومی استان تا حدودی به‌روزرسانی شده است.

معاون کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌غربی، اظهارکرد: در حال حاضر ۱۴ پروژه کتابخانه‌های عمومی استان در دست اجراست که اعتبار آنها ۴۳۵ میلیارد ریال مصوب شده، اما تاکنون میزان تخصیص اعتبارات کمتر از رقم مصوب است.

رحمان پور خاطرنشان کرد: در سال جاری بیش از ۴۰ هزار برنامه ترویجی از جمله مسابقات کتابخوانی، نشست‌های مطالعاتی، نمایشگاه‌ها و جشنواره قصه‌گویی در استان برگزار شده است