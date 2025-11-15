پخش زنده
در آیینی از تلاشهای ۵ ساله مصطفی حجه فروش تجلیل و محمد حسین امامی به عنوان مدیر کانونهای خدمت رضوی آستان قدس رضوی استان اصفهان معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،مرکز اصفهان؛ در این مراسم مدیر مرکز خادمیاری و کانونهای خدمت بنیاد کرامت رضوی، از فعالیت ۱۶۰ هزار خادمیار در بیش از هفت هزار کانون و آمادگی در راستای تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب خبر داد.
احمد میرزاده افزود: توفیق خدمت کریمانه و بی منت ۱۱ هزار خادمیار با ۳۳۰ کانون در حوزههای عمومی و تخصصی شبکه رضوی در استان اصفهان نیز جای شکرگزاری دارد.
وی با اشاره به شکل گیری خدمات شبکه رضوی در قالب ۲۰ رستهی و ۲۰ کانون تخصصی افزود: کانونهای تخصصی سلامت، مددکاری و مشاوره، کتاب و کتابخوانی، کارآفرینی و اشتغال، بانوان و خانواده، ایثار و شهادت حاصل نیاز سنجی مبتنی بر مسایل اجتماعی و خدمت رسانی به آحاد جامعه با الگوی رأفت و محبت امام رضا علیه السلام است.
میرزاده تصریح کرد: شبکه خادمیاری الگوی حاکم و روح حاکم بر فعالیتهای فرهنگی هر شهر و دیاری با ترویج سیره رضوی و وحدت و انسجام مردمی است که نقطه عطف آن در جنگ ۱۲روزه با عنوان ایران امام رضا علیهالسلام متجلی شده است.