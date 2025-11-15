پخش زنده
رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح با اشاره به فناوریهای جغرافیایی و اطلاعات مکانی، گفت: امیدواریم با بهکارگیری این فناوریها، بسیاری از مسائل موجود در کشور حل و فصل و بسیاری از ناترازیها در سال آینده بهطور مؤثر مدیریت شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ دوم «مجید فخری» رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح امروز (شنبه) در نشست خبری که بهمناسبت پنجمین نمایشگاه بینالمللی «ایران ژئو» و بیست و نهمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک ۱۴۰۴ در این سازمان برگزار شد، اظهار داشت: هر دو سازمان نقشهبرداری و سازمانهای جغرافیایی هرساله نمایشگاههای مختلفی برگزار میکنند و با تعامل هر دو سازمان این نمایشگاه و سازمان بهصورت مشترک برگزار میشود تا شرکتها توانمندیهای خود را به عرصه نمایش بگذارند.
امیر فخری ادامه داد: این اقدام با هدف صرفهجویی در هزینهها و ایجاد فرصتی برای شرکتها به منظور ارائه کامل توانمندیهایشان انجام شده است.
وی افزود: این رویداد مشترک موجب افزایش بهرهوری و اثربخشی برای دستگاههای بهرهبردار خواهد شد و ما افتخار میکنیم که این رویداد را با همکاری و تعامل بسیار مثبت سازمانهای مربوط برگزار کردهایم.
رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح بیان کرد: امیدواریم که شرکتها، سازمانهای دولتی و دستگاههای بهرهبردار بتوانند حداکثر استفاده را از این رویداد ببرند.
امیر فخری خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این رویداد، آشنایی مدیران دستگاههای اجرایی با دستاوردهای شرکتهای خصوصی و سازمانهای دولتی است تا با بهکارگیری دادههای جغرافیایی و اطلاعات مکانی، استفاده مؤثر و مفیدی از این فناوریها صورت گیرد.
وی اظهار داشت: امیدواریم با بهکارگیری این فناوریها، بسیاری از مسائل موجود در کشور که به جغرافیا و اطلاعات مکانی مربوط میشود، حل و فصل و بسیاری از ناترازیها در سال آینده بهطور مؤثر مدیریت شود.
رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح با اشاره به پیگیری مطالبات شرکتهای فعال در حوزه پایش فضایی پس از دفاع مقدس ۱۲ روزه، گفت: این سازمان دغدغههای بخش خصوصی را درباره ادامه فعالیتهای تخصصی، از طریق نامهنگاری و نشست با نهادهایی مانند شورای عالی امنیت ملی، وزارت کشور و وزارت اطلاعات، به بالاترین سطوح تصمیمگیری امنیتی کشور منتقل کرده است.
امیر فخری با اشاره به تسهیل دسترسی عمومی به خدمات جغرافیایی، تصریح کرد: مردم میتوانند درخواستهای خود را از طریق سامانههای اینترنتی و بستر دولت الکترونیک ثبت و بهصورت برخط پاسخ دریافت کنند؛ همچنین کارشناسی عکسهای هوایی یکی از پرتقاضاترین خدمات این سازمان است.
وی از اطلس مخاطرات محیطی بهعنوان یکی دیگر از سامانههای مهم نام برد و گفت: این سامانه با همکاری نزدیک ۳۰ دستگاه کشوری برای سازمان مدیریت بحران طراحی شده و با تجمیع دادههای مختلف مکانی، ابزار مهمی برای تصمیمگیری در شرایط بحران است.
رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح درباره نمایشگاه ایران ژئو گفت: از تمام سفارتخانههای مستقر در ایران برای حضور در این رویداد دعوت شده و مشارکت گستردهای از سوی سازمانها و نهادهای تخصصی حوزه اطلاعات جغرافیایی شکل گرفته است.
امیر فخری افزود: تاکنون حدود ۱۰۰ نفر از وابستگان نظامی و دانشجویان خارجی مقیم ایران بهویژه از کشورهای عضو «بریکس» و «اکو» برای بازدید اعلام آمادگی کردهاند. امسال شرکتهای دانشبنیان نیز یک پاویون اختصاصی خواهند داشت و زیستبوم نوآوری در بخش فناوریهای مکان محور و هوش مصنوعی شکل خواهد گرفت. این نمایشگاه از ۲۹ آبان به مدت چهار روز و با حضور ۳۰ شرکت و پنج نهاد مسئول برگزار میشود و بازدید از آن برای عموم آزاد است.
وی با اشاره به پایش مستمر رودخانهها، سدها و تالابها با استفاده از دادههای ماهوارهای و ایستگاههای هیدرولوژی، از ایجاد اندیشکده حکمرانی آب با همکاری وزارت دفاع خبر داد و خاطرنشان کرد: هدف این اندیشکده، تجمیع مطالعات حوزه آب، اجرای فراتحلیل و ارائه راهکارهای عملیاتی و توصیههای اجرایی به دستگاههای متولی است.
رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح بر ضرورت ارتقای توان داده برداری مکانی در کشور تأکید و خاطرنشان کرد: برای تولید نقشههای دقیق و دادههای قابل اتکا، باید در پلتفرمها و سنجههای بومی، از جمله ماهوارهها، هواپیماهای برداشت داده و سنسورها سرمایهگذاری کرد؛ این یک ضرورت راهبردی است.
امیر فخری گفت: تحلیل دادههای سرزمینی امروز بدون بهرهگیری از الگوریتمها و مدلهای هوش مصنوعی ممکن نیست و استفاده از این فناوریها سرعت و کیفیت تحلیل را افزایش میدهد.
وی با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد خبرهای جهان ماهیت مکانی دارند، گفت: دادههای جغرافیایی به زبان مشترک بسیاری از تحلیلها تبدیل شدهاند.
رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح به وجود حدود ۷۰۰ ماهواره تصویربرداری فعال و منظومههای موقعیتیابی در جهان اشاره و اندازه بازار جهانی اطلاعات مکانی در سال ۲۰۲۳ را حدود ۵۱۲ میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: یشبینی میکنیم که این میزان تا سال ۲۰۳۰ به ۱۳۴۰ میلیارد دلار خواهد رسید.
امیر فخری با اشاره به ارائه ۸۳ خدمت به وزارتخانهها، معاونتهای ریاست جمهوری و قوه قضائیه، و آمادگی برای ارائه ۱۳۱ خدمت دیگر، بیان کرد: تبادل دادهها، همگرایی بین سازمانها و بهرهبرداری بهینه از اطلاعات مکانی، تصمیمگیری بهتر و برنامهریزی دقیقتر برای کشور را تضمین میکند.
وی از پیادهسازی و اجرای موفق یک سامانه پایش هوشمند برای ۳۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی در سه سال گذشته خبر داد و گفت: این زمینها هر پنج روز یکبار پایش میشوند و وضع رشد گیاه از کاشت تا برداشت، بهطور کامل رصد میشود.
رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح تأکید کرد: در این سامانه، زمانهای بروز تنش آبی به سرعت اطلاعرسانی میشود و سازمان اتکا توانسته است با استفاده از این دادهها، مدیریت هوشمندانهای را اعمال کند.
امیر فخری با بیان اینکه این مدل برای کل کشاورزی کشور قابل اجراست، تأکید کرد: از این طریق میتوان الگوی کشت را پایش کرد و صرفهجویی جدی در مصرف آب و منابع انجام داد.
وی در ادامه با اشاره به قابلیت تعمیم این مدل به سایر حوزهها، خاطرنشان کرد: در حوزه حمل و نقل و لجستیک نیز با پایش ناوگان و استفاده از سامانههای موجود، میتوان سیستم جابهجایی کالا در کشور را بهینه و صرفهجویی قابل توجهی در مصرف سوخت ایجاد کرد.
رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در پایان از امضای تفاهمنامههایی با دانشگاهها و سازمانهای دولتی در حین برگزاری نمایشگاه خبر داد و از زحمات دستاندرکاران این حوزه قدردانی کرد.