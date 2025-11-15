مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات شرکت برق منطقه‌ای خوزستان گفت: بیش از ۲۰۰ پرونده جاری تملک زمین جهت توسعه شبکه برق، در دست پیگیری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جلیل وکیلیان با ارائه گزارشی از اقدامات دفتر حقوقی شرکت، اظهار کرد: در راستای اجرای قوانین بالادستی از جمله قانون برنامه پنج ساله ششم و هفتم، دفتر حقوقی برق منطقه‌ای خوزستان اقدام به پیگیری مراحل قانونی تملک زمین‌های مورد نیاز جهت اجرای طرح‌های عمرانی توسعه شبکه انتقال نیروی برق استان خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد کرده است.

وی افزود: در فرایند تملک زمین اقداماتی نظیر دریافت مجوز‌های قانونی تجزیه و فروش، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و رفع معارضین حقوقی همچنین آماده‌سازی اراضی در طرح‌های شهری، پیگیری می‌شود.

مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات شرکت برق منطقه‌ای خوزستان بیان کرد: پیگیری موارد حقوقی رفع معارضین حقیقی و حقوقی از طریق مراجع قضایی و انتظامی و همچنین رسیدگی به پرونده‌های پرداخت خسارت صاحبان اراضی و املاک واقع در مسیر خطوط برق، جهت توسعه شبکه در استان‌های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد، یکی دیگر از شرح وظایف دفتر حقوقی با حجم کار زیاد است.

وکیلیان افزود: با توجه به گستردگی شبکه و حساسیت‌های پرونده‌های حقوقی، این اقدامات در بازه زمانی بعضاً چند ساله به نتیجه می‌رسد و لازمه آن، پیگیری مستمر و مداوم است.

وی در ادامه گفت: از جمله کار‌های موفق که علاوه بر افزایش دارایی‌های شرکت، باعث جذب قطعی اعتبارات توسعه شبکه می‌شود، دریافت اسناد مالکیت زمین‌های موردنیاز جهت احداث پست‌های برق است که از جمله آن می‌توان به تملک زمین پست ۴۰۰ کیلوولت دشت‌آزادگان، پست ۴۰۰ کیلوولت اصلی شوشتر، پست برق ۱۳۲ کیلوولت صیدون و پست ۱۳۲ کیلو ولت سرچشمه رامهرمز اشاره کرد.

مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات شرکت برق منطقه‌ای خوزستان بیان کرد: در راستای اخذ سند مالکیت تا کنون مجوز تغییر کاربری زمین پست‌های برق ۱۳۲ کیلوولت هدایت و ۱۳۲ کیلوولت میانرود دزفول اخذ شده است.

وکیلیان اضافه کرد: به منظور پشتیبانی از اجرای پست‌ها علاوه بر خرید و تملک اراضی پست‌های دائم، جهت استقرار پست‌های برق ۱۳۲ کیلوولت موقت (سیار) قرارداد‌های اجاره با مالکین زمین‌ها از جمله شهرستان‌های رامهرمز، میداوود، مسجدسلیمان و اندیکا توسط کارشناسان فنی وحقوقی تنظیم می‌شود.