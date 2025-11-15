به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ کامران خوشناموند گفت: اجرای طرح ۲ روزه امنیت محله محور با رویکرد برخورد با سارقان و مجرمان و همچنین اجرای طرح پیشگامان امنیت، با تلاش مأمورن انتظامی در تمامی کلانتری‌ها و پاسگاه‌های سطح شهرستان به مرحله اجرا در آمده است.

وی ادامه داد: در اجرای این طرح تعداد ۲۶ فقره انواع سرقت، ۷ فقره تیراندازی، ۹ فقره کلاهبرداری، تعداد ۶ قبضه سلاح (۳ قبضه شکاری و ۳ قبضه جنگی)، مقدار ۳۰۵ گرم انواع مواد مخدر کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ماهشهر بیان داشت: در همین راستا ماموران انتظامی در این طرح تعداد تعداد ۶۹ دستگاه وسیله نقلیه فاقد پلاک، پلاک مخدوش و فاقد مدارک قانونی توقیف و به پارکینگ دلالت دادند.

سرهنگ خوشناموند در پایان با بیان اینکه در این طرح مجموعا ۸۳ نفر شامل: تعداد ۱۲ نفر سارق، ۵۰ نفر محکوم متواری، ۳ نفر حامل سلاح غیرمجاز، ۸ نفر عامل تیراندازی، یک نفر خرده فروش مواد مخدر و ۹ نفر اتباع بیگانه غیر مجاز دستگیر شدند، تصریح کرد: به منظور ارتقاء امنیت اجتماعی و افزایش رضایتمندی آحاد افراد جامعه از عملکرد فراجا، این طرح نیز بصورت مستمر و تا پایان سال ادامه دار خواهد بود.