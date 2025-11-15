به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون عملیات سازمان آتش نشانی مشهد گفت: ساعت ۱۴:۵۰ امروز شنبه (۲۴ آبان ماه) حادثه انفجار و محبوس شدن افراد به ستاد فرماندهی ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله چندین تیم عملیاتی به محل حادثه واقع در شهرک شهید رجایی اعزام شدند.

حسین صالح افزود: با توجه به نوع حادثه و احتمال ریزش آوار، تیم‌های عملیاتی به همراه گروه تخصصی نجات آوار و نیرو‌های نجات به سرعت در محل حاضر شدند و عملیات نجات افراد محبوس را از زیر تل خاکی آغاز کردند.

وی ادامه داد: پس از اجرای عملیات ایمن‌سازی اولیه و دسترسی به نقاط آسیب‌دیده، نیرو‌های نجات موفق شدند افراد محبوس را از زیر آوار خارج کنند و برای بررسی‌های بیشتر تحویل عوامل اورژانس دهند.

به گفته معاون عملیات آتشنشانی مشهد، علت دقیق وقوع این انفجار توسط کارشناسان در دست بررسی است.