رونمایی از پوستر چهلوسومین جشنواره جهانی فیلم فجر
در مراسمی که عصر روز شنبه ۲۴ آبان ماه در آرامگاه سعدی برگزار شد، پوستر چهلوسومین جشنواره جهانی فیلم فجر رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
به نقل از ستاد خبری چهلوسومین جشنواره جهانی فیلم فجر، رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی، روحالله حسینی دبیر جشنواره، حجتالله رضایی معاون سیاسی استاندار فارس، مهدی شفیعی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان سینمایی، همایون اسعدیان عضو شورای سیاستگذاری جشنواره و مدیرعامل خانه سینما، رحیم حودی پیشکسوت سینما و تئاتر شیراز و بهروز شعیبی مدیرعامل انجمن سینمای جوان در مراسم رونمایی پوستر حضور داشتند.
پوستر چهلوسومین جشنواره جهانی فیلم فجر را مهدی دوایی براساس عکسی از جاسم غضبانپور طراحی کرده است. غضبانپور در این عکس، تصویری از عباس کیارستمی کارگردان سرشناس سینمای ایران و صاحب نخل طلای کن را ثبت کرده است.